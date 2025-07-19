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Испания
19 июля 2025, 07:15 |
179
0

Решение Мичела. Жирона определилась с будущим украинского футболиста

Владислав Крапивцов будет выполнять роль второго номера в каталонской команде

19 июля 2025, 07:15 |
179
0
Решение Мичела. Жирона определилась с будущим украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Испанская «Жирона» продолжает подготовку к новому сезону – проводит тренировочные сборы, а главный тренер Мичел занимается формированием состава.

По информации испанской прессы, каталонский клуб планирует выйти на трансферный рынок, чтобы усилить линию защиты, полузащиты и нападения. Единственная позиция, которая не вызывает тревоги – это место голкипера.

Наставник «Жироны» сообщил команде, что роль первого номера продолжит исполнять опытный аргентинец Пауло Гассанига. Его конкурентом станет украинец Владислав Крапивцов, которого очень ценят в команде.

Мичел считает перспективного футболиста вторым номером, который может заменить Гассанигу в случае травм или плохой формы. В «Жироне» убеждены, что это «вратарь будущего, который должен быть интегрирован в основной состав и что при необходимости украинец способен помочь на поле».

Владислав провел два матча в составе каталонской команды, в которых пропустил семь голов – 0:4 с мадридским «Атлетико» и 2:3 против «Реал Сосьедад». Несмотря на два поражения, Мичел остался доволен игрой и прогрессом украинского футболиста.

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Жирона Владислав Крапивцов Пауло Гассанига трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: AS
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