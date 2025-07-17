Одноклубник для Трубина. Бенфика может подписать игрока сборной Украины
Виктор Цыганков перейдет в Португалию, но при одном условии
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщает издание Opoeta d’Bola.
В услугах 27-летнего футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика», в составе которой играет другой представитель «сине-желтых» Анатолий Трубин. Однако, трансфер Цыганкова является лишь вторым в списке приоритетов «орлов».
Главным кандидатом для усиления атаки португальский клуб считает атакующего полузащитника ПАОКа Янниса Константелиоса, которому исполнилось 22 года – он может сыграть и в центре поля, и на флангах атаки.
«Бенфика» попытается договориться с греческим клубом о полноценном трансфере, но если этот переход не состоится, тогда «орлы» вернутся к варианту с Цыганковым.
Яннис провел 47 матчей в прошлом сезоне, в которых забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 17 млн евро.
На счету Цыганкова – 32 поединка в кампании 2024/25, два забитых мяча и пять ассистов. Transfermarkt оценивает вингера сборной Украины в 18 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер ответил на вопросы журналистов накануне боя с Дюбуа
17 июля в 19:00 пройдет матч первого раунда квалификации ЛЕ в Финляндии