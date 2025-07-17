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  4. Одноклубник для Трубина. Бенфика может подписать игрока сборной Украины
Португалия
17 июля 2025, 07:37 |
440
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Одноклубник для Трубина. Бенфика может подписать игрока сборной Украины

Виктор Цыганков перейдет в Португалию, но при одном условии

17 июля 2025, 07:37 |
440
0
Одноклубник для Трубина. Бенфика может подписать игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщает издание Opoeta d’Bola.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика», в составе которой играет другой представитель «сине-желтых» Анатолий Трубин. Однако, трансфер Цыганкова является лишь вторым в списке приоритетов «орлов».

Главным кандидатом для усиления атаки португальский клуб считает атакующего полузащитника ПАОКа Янниса Константелиоса, которому исполнилось 22 года – он может сыграть и в центре поля, и на флангах атаки.

«Бенфика» попытается договориться с греческим клубом о полноценном трансфере, но если этот переход не состоится, тогда «орлы» вернутся к варианту с Цыганковым.

Яннис провел 47 матчей в прошлом сезоне, в которых забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 17 млн евро.

На счету Цыганкова – 32 поединка в кампании 2024/25, два забитых мяча и пять ассистов. Transfermarkt оценивает вингера сборной Украины в 18 млн евро.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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