Одноклубник для Трубина. Бенфика может подписать игрока сборной Украины

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщает издание Opoeta d’Bola.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика», в составе которой играет другой представитель «сине-желтых» Анатолий Трубин. Однако, трансфер Цыганкова является лишь вторым в списке приоритетов «орлов».

Главным кандидатом для усиления атаки португальский клуб считает атакующего полузащитника ПАОКа Янниса Константелиоса, которому исполнилось 22 года – он может сыграть и в центре поля, и на флангах атаки.

«Бенфика» попытается договориться с греческим клубом о полноценном трансфере, но если этот переход не состоится, тогда «орлы» вернутся к варианту с Цыганковым.

Яннис провел 47 матчей в прошлом сезоне, в которых забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 17 млн евро.

На счету Цыганкова – 32 поединка в кампании 2024/25, два забитых мяча и пять ассистов. Transfermarkt оценивает вингера сборной Украины в 18 млн евро.