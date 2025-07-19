Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. динамо минск – Лудогорец – 2:2 (д.в.) Драма в овертайме. Видео голов, обзор
Лига Чемпионов
Динамо Минск
16.07.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 2
Лудогорец Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 июля 2025, 05:06 | Обновлено 19 июля 2025, 06:29
262
0

динамо минск – Лудогорец – 2:2 (д.в.) Драма в овертайме. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

19 июля 2025, 05:06 | Обновлено 19 июля 2025, 06:29
262
0
динамо минск – Лудогорец – 2:2 (д.в.) Драма в овертайме. Видео голов, обзор
ФК Лудогорец

Болгарский «Лудогорец» прошел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА, обыграв минское «динамо» по сумме двух матчей.

Неделей ранее первый матч в гостях завершился победой «Лудогорца» (1:0)

Второй матч состоялся 16 июля в городе Мезекевешд (Венгрия). Игра закончилась вничью 2:2 после дополнительного времени

Решающий гол в овертайме на 100-й минуте забил Эрик Биле (2:2).

Лудогорец победил по сумме двух матчей и вышел в Q2 Лиги чемпионов, где сыграет с Риекой из Хорватии.

динамо минск, выбыв из ЛЧ, продолжит выступление во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Лига чемпионов УЕФА. Квалификация Q1

Ответный матч. 16 июля 2025, Мезекевешд (Венгрия)

динамо минск (беларусь) – Лудогорец (Болгария) – 2:2 д.в. (первый матч – 0:1)

Голы: Джимет, 54, Педро Игор, 62 – Эрик Маркус, 41, Эрик Биле, 100

Видео голов и обзор матча

События матча

100’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Биле (Лудогорец).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Игор (Динамо Минск).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Jime Mustafa (Динамо Минск).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Маркус (Лудогорец).
По теме:
Хамрун Спартанс – Жальгирис – 2:0 (пен. 11:10). Драма в ЛЧ. Видео голов
Линфилд – Шелбурн – 1:1. Сложное ирландское дерби. Видео голов и обзор
Брейдаблик – Эгнатия – 5:0. Разгром в Лиге чемпионов. Видео голов и обзор
Динамо Минск Лудогорец Лига чемпионов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верес намерен подписать бразильского вингера
Футбол | 19 июля 2025, 00:38 0
Верес намерен подписать бразильского вингера
Верес намерен подписать бразильского вингера

Кассиано Бузон привлекает внимание клуба из Ровно

ДЮБУА: «Вы его видели? Он точно уже изношен»
Бокс | 19 июля 2025, 00:02 3
ДЮБУА: «Вы его видели? Он точно уже изношен»
ДЮБУА: «Вы его видели? Он точно уже изношен»

Даниэль поделился впечатлениями

Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Бокс | 18.07.2025, 07:30
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Бокс | 18.07.2025, 10:26
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Бокс | 18.07.2025, 18:59
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
17.07.2025, 07:30 1
Бокс
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
17.07.2025, 07:23 14
Футбол
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
17.07.2025, 18:30 9
Футбол
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
17.07.2025, 15:24 7
Футбол
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
17.07.2025, 08:00 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем