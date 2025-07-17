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Лига Чемпионов
Динамо Минск
16.07.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 2
Лудогорец Проходит дальше
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Лига чемпионов
17 июля 2025, 00:37 | Обновлено 17 июля 2025, 01:51
158
1

Понадобился овертайм. Лудогорец с трудом выбил белорусов из Лиги чемпионов

Решающий гол в овертайме на 100-й минуте забил Эрик Биле

17 июля 2025, 00:37 | Обновлено 17 июля 2025, 01:51
158
1
Понадобился овертайм. Лудогорец с трудом выбил белорусов из Лиги чемпионов
ФК Лудогорец

Болгарский «Лудогорец» прошел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА, обыграв минское «динамо» по сумме двух матчей.

Неделей ранее первый матч в гостях завершился победой «Лудогорца» (1:0)

Второй матч состоялся 16 июля в городе Мезекевешд (Венгрия). Игра закончилась вничью 2:2 после дополнительного времени

Решающий гол в овертайме на 100-й минуте забил Эрик Биле (2:2).

Лудогорец победил по сумме двух матчей и вышел в Q2 Лиги чемпионов, где сыграет с Риекой из Хорватии.

Динамо Минск, выбыв из ЛЧ, продолжит выступление во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Лига чемпионов УЕФА. Квалификация Q1

Ответный матч. 16 июля 2025, Мезекевешд (Венгрия)

динамо минск (беларусь) – Лудогорец (Болгария) – 2:2 д.в. (первый матч – 0:1)

Голы: Джимет, 54, Педро Игор, 62 – Эрик Маркус, 41, Эрик Биле, 100

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Лига чемпионов Лудогорец Динамо Минск
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Iigor6583
Лудогорець мало вдув цим представникам рашистського, вусатого, тараканського бидла.
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