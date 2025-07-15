В среду, 16 июля состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между минским «Динамо» и болгарским «Лудогорцем». По киевскому времени игра начнется в 21:45. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «Лудогорца».

Динамо минск

В отличие от российских команд, белорусские почему-то до сих пор продолжают участвовать в еврокубках. В прошлом году минское «Динамо» даже квалифицировалось к основному этапу Лиги конференций, однако после 6 сыгранных матчей, 3 выстраданных очков и 33-го места в общей таблице коллектив покинул турнир. За 15 игр чемпионата Беларуси 2025 клуб набрал 29 очков и пока находится на 4-м месте, уступая лидеру аж на 10 баллов. В кубке страны «Динамо» дошло до 1/8 финала, где вылетело от «Немана».

Лудогорец

Многолетняя гегемония разградского клуба не прекратилась и в прошлом сезоне – за 36 игр чемпионата команда завоевала 83 балла и заняла безоговорочное 1-е место, опередив ближайших конкурентов на 9 очков. «Лудогорец» также торжествовал в кубке, минимально одолев «ЦСКА Софию» в финале. Но не слишком удачно коллектив выступил в Лиге Европы, одержав всего 4 очка за 8 поединков «орлы» и заняли 33-ю строчку турнирной таблицы и покинули соревнования.

Личные встречи

Кроме матча на прошлой неделе команды уже встречались в квалификации ЛЧ 2024. Тогда в 1-й игре победу со счетом 2:0 одержал «Лудогорец», а в ответном матче минимально победило минское «Динамо».

Интересные факты

«Лудогорец» имел лучшую оборону и атаку в прошлом сезоне чемпионата Болгарии – за 36 игр команда пропустила 22, а забила 70 голов.

«Динамо» минск проиграло 4 из последних 5 официальных игр. Единственная победа произошла в игре против «Динамо брест» в конце июня.

Минское «Динамо» забивало больше 1 гола только в 1 из последних 8 игр.

Возможные стартовые составы

Динамо минск: Шпаковский – Ибрагим, Гаврилович, Бегунов, Пигас – Малашевич, Калинин, Мякиш, Бахар – Джимет, Бакич

Лудогорец: Падт – Недялков, Куртулуш, Алмейда, Сон – Неделев, Петровский, Калоч – Текпетей – Видаль, Маркус

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.91.

Прогноз Sport.ua Динамо Минск Лудогорец Тотал меньше 2.5 1.91 Сделать ставку

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