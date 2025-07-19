Проходит дальше Брейдаблик
15.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 0
Лига чемпионов19 июля 2025, 05:30 | Обновлено 19 июля 2025, 05:56
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Брейдаблик – Эгнатия – 5:0. Разгром в Лиге чемпионов. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
19 июля 2025, 05:30 | Обновлено 19 июля 2025, 05:56
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Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Исландский Брейдаблик разгромил албанскую Эгнатию со счетом 5:0.
Брейдаблик вышел во второй раунд квалификации (0:1 в первой игре), где встретится с клубом Лех Познань (Польша).
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
Квалификация, 1-й раунд. Ответные матчи, 15 июля 2025
Брейдаблик (Исландия) – Эгнатия (Албания) – 5:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Торстейнссон, 16, 27, Эйнарссон, 23, 38, Омарссон, 69
Видео голов и обзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Оли Омарссон (Брейдаблик).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Эйнарссон (Брейдаблик).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Аугуст Торстейнссон (Брейдаблик).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Эйнарссон (Брейдаблик).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Аугуст Торстейнссон (Брейдаблик).
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