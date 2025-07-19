Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брейдаблик – Эгнатия – 5:0. Разгром в Лиге чемпионов. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Брейдаблик
15.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 0
Эгнатия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 июля 2025, 05:30 | Обновлено 19 июля 2025, 05:56
33
0

Брейдаблик – Эгнатия – 5:0. Разгром в Лиге чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

19 июля 2025, 05:30 | Обновлено 19 июля 2025, 05:56
33
0
Брейдаблик – Эгнатия – 5:0. Разгром в Лиге чемпионов. Видео голов и обзор
ФК Брейдаблик

Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Исландский Брейдаблик разгромил албанскую Эгнатию со счетом 5:0.

Брейдаблик вышел во второй раунд квалификации (0:1 в первой игре), где встретится с клубом Лех Познань (Польша).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация, 1-й раунд. Ответные матчи, 15 июля 2025

Брейдаблик (Исландия) – Эгнатия (Албания) – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Торстейнссон, 16, 27, Эйнарссон, 23, 38, Омарссон, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Оли Омарссон (Брейдаблик).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Эйнарссон (Брейдаблик).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Аугуст Торстейнссон (Брейдаблик).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Эйнарссон (Брейдаблик).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Аугуст Торстейнссон (Брейдаблик).
По теме:
Хамрун Спартанс – Жальгирис – 2:0 (пен. 11:10). Драма в ЛЧ. Видео голов
Линфилд – Шелбурн – 1:1. Сложное ирландское дерби. Видео голов и обзор
динамо минск – Лудогорец – 2:2 (д.в.) Драма в овертайме. Видео голов, обзор
Лига чемпионов Брейдаблик Эгнатия видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Бокс | 18 июля 2025, 10:26 2
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше

Рассматриваем три возможности для Александра

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 18 июля 2025, 20:27 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Забарный отреагировал на интерес Тоттенхэма. Уже известно, что решил Илья
Футбол | 18.07.2025, 23:59
Забарный отреагировал на интерес Тоттенхэма. Уже известно, что решил Илья
Забарный отреагировал на интерес Тоттенхэма. Уже известно, что решил Илья
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Бокс | 18.07.2025, 10:10
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Футбол | 18.07.2025, 23:13
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
17.07.2025, 15:24 7
Футбол
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
17.07.2025, 09:10 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
18.07.2025, 01:15 3
Футбол
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
17.07.2025, 07:23 14
Футбол
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
17.07.2025, 18:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем