Брейдаблик – Эгнатия – 5:0. Разгром в Лиге чемпионов. Видео голов и обзор

Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Исландский Брейдаблик разгромил албанскую Эгнатию со счетом 5:0.

Брейдаблик вышел во второй раунд квалификации (0:1 в первой игре), где встретится с клубом Лех Познань (Польша).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация, 1-й раунд. Ответные матчи, 15 июля 2025

Брейдаблик (Исландия) – Эгнатия (Албания) – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Торстейнссон, 16, 27, Эйнарссон, 23, 38, Омарссон, 69

Видео голов и обзор матча