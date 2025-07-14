Во вторник, 15 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между исландским «Брейдабликом» и албанской «КФ Эгнатией». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Эгнатии».

Брейдаблик

За 27 игр исландской лиги 2024 коллектив получил 62 балла и стал чемпионом, обойдя «Викингур» на 3 зачетных пункта. В этом году после 14 игр команда имеет 27 очков и находится на 3-й строчке турнирной таблицы, отставая от вершины на 3 очка. Из Кубка Исландии клуб вылетел на стадии 1/8 финала после поражения в игре против «Вестри» со счетом 1:2.

КФ Эгнатия

За 36 игр национальной лиги команда завоевала 59 очков, заняла 1-е место основной сетки турнира и вышла в плей-офф борьбы за чемпионство. В финале коллектив встретился с «Влазнией», которую разгромил со счетом 0:4 и стал чемпионом Албании. Однако в кубке страны «Эгнатия» потерпела поражение против тиранского «Динамо» в серии послематчевых пенальти финального поединка.

Личные встречи

Помимо очного поединка в рамках квалификации ЛЧ на прошлой неделе команды не встречались в официальных играх.

Интересные факты

За 36 игр чемпионата Албании в прошлом сезоне «КФ Эгнатия» пропустила 30 мячей – лучший показатель среди всех команд турнира.

В последних 10 поединках «Брейдаблик» одержал 4 победы, дважды сыграл вничью и 4 раза проиграл.

В этом сезоне чемпионата Исландии «Брейдаблик» забил 26 голов – 3-й лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Брейдаблик: Эйнарссон – Йонссон, Оррансон, Маргейрссон, Вальгейрссон – Стейндорссон, Лудвикссон, Гуннлаугссон – Бьярнасон, Томсен, Эйнарссон

Эгнатия: Дайсинани – Поци, Джемайли, Сота, Фангай – Медейрос, Алекси, Зейнуляй – Уйка, Гиндо, Селмани

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.9.

Прогноз Sport.ua Брейдаблик Эгнатия Тотал больше 2.5 1.9 Сделать ставку

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