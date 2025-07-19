Лига чемпионов19 июля 2025, 04:59 | Обновлено 19 июля 2025, 05:27
3
0
Зриньски – Виртус – 2:1. Чемпионы Боснии прошли дальше. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
19 июля 2025, 04:59 | Обновлено 19 июля 2025, 05:27
3
0
Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Зриньски из Боснии во второй раз обыграл Виртус из Сан-Марино (2:0 и 2:1) и прошел дальше – в Q2, где сыграет со Слованом из Братиславы.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
Квалификация, 1-й раунд. Ответные матчи, 15 июля 2025
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Виртус (Сан-Марино) – 2:1 (первый матч – 2:0)
Голы: Мамич, 40, Бильбия, 75 – Скаппини, 90+2 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Стефано Скаппини (Виртус).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Бильбия (Зриньски).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мамич (Зриньски).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 июля 2025, 18:59 0
Джо очень хочет бой с украинцем
Бокс | 18 июля 2025, 17:59 16
Дюбуа ожидаемо весит больше
Футбол | 19.07.2025, 00:56
Бокс | 19.07.2025, 00:02
Бокс | 18.07.2025, 14:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.07.2025, 16:55 15
17.07.2025, 09:10 3
17.07.2025, 07:30 1
17.07.2025, 15:24 7
17.07.2025, 16:51 6
18.07.2025, 12:22 69
18.07.2025, 10:10 3
18.07.2025, 20:27