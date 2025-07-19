Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зриньски – Виртус – 2:1. Чемпионы Боснии прошли дальше. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Зриньски
15.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 1
Виртус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 июля 2025, 04:59 | Обновлено 19 июля 2025, 05:27
3
0

Зриньски – Виртус – 2:1. Чемпионы Боснии прошли дальше. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

19 июля 2025, 04:59 | Обновлено 19 июля 2025, 05:27
3
0
Зриньски – Виртус – 2:1. Чемпионы Боснии прошли дальше. Видео голов и обзор
MTA

Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Зриньски из Боснии во второй раз обыграл Виртус из Сан-Марино (2:0 и 2:1) и прошел дальше – в Q2, где сыграет со Слованом из Братиславы.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация, 1-й раунд. Ответные матчи, 15 июля 2025

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Виртус (Сан-Марино) – 2:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Мамич, 40, Бильбия, 75 – Скаппини, 90+2 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Стефано Скаппини (Виртус).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Бильбия (Зриньски).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мамич (Зриньски).
По теме:
Интер Эскальдес – ФКСБ Стяуа – 2:1. Андорра удивила. Видео голов и обзор
Шкендия – Нью-Сейнтс – 2:1 (д.в). Гол на 116-й минуте. Видео голов и обзор
Милсами – КуПС – 0:0. Финская команда прошла дальше в ЛЧ. Видеообзор матча
Зриньски Мостар Лига чемпионов Виртус Аккуавива видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Бокс | 18 июля 2025, 18:59 0
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»

Джо очень хочет бой с украинцем

ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бокс | 18 июля 2025, 17:59 16
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты

Дюбуа ожидаемо весит больше

Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина
Футбол | 19.07.2025, 00:56
Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина
Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина
ДЮБУА: «Вы его видели? Он точно уже изношен»
Бокс | 19.07.2025, 00:02
ДЮБУА: «Вы его видели? Он точно уже изношен»
ДЮБУА: «Вы его видели? Он точно уже изношен»
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Бокс | 18.07.2025, 14:57
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
17.07.2025, 16:55 15
Футбол
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
17.07.2025, 09:10 3
Бокс
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
17.07.2025, 07:30 1
Бокс
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
17.07.2025, 15:24 7
Футбол
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
17.07.2025, 16:51 6
Футбол
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
18.07.2025, 12:22 69
Футбол
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
18.07.2025, 10:10 3
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
18.07.2025, 20:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем