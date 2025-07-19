Зриньски – Виртус – 2:1. Чемпионы Боснии прошли дальше. Видео голов и обзор

Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Зриньски из Боснии во второй раз обыграл Виртус из Сан-Марино (2:0 и 2:1) и прошел дальше – в Q2, где сыграет со Слованом из Братиславы.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация, 1-й раунд. Ответные матчи, 15 июля 2025

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Виртус (Сан-Марино) – 2:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Мамич, 40, Бильбия, 75 – Скаппини, 90+2 (пен)

Видео голов и обзор матча