Во вторник, 15 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между боснийским «Зриньски» и сан-маринским «Виртусом». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зриньски».

Зриньски

В прошлом сезоне лиги за 33 матча коллектив завоевал 82 балла и стал чемпионом Боснии и Герцоговины, оторвавшись от 2-й строчки всего на 1 очко. Из кубка страны команда вылетела на стадии четвертьфиналов, уступив будущему чемпиону «ФК Сараево». Суперкубок Боснии команда завоевала в игре против «Борац Баня-Лука», минимально переиграв соперников.

Виртус

За 30 игр национальной лиги команда завоевала 77 баллов и стала чемпионом Сан-Марино, опередив «Ла Фиориту» на 4 зачетных пункта. Именно благодаря этому коллектив получил право участвовать в квалификации. Также «Виртус» торжествовал в кубке страны, минимально одолев «Тре Фиори» в финале.

Личные встречи

Кроме встречи в игре квалификации Лиги чемпионов, на прошлой неделе команды больше не пересекались в официальных матчах.

Интересные факты

В последних 10 официальных играх «Зриньски» одержали 9 побед.

«Виртус» отличился 66 голами в чемпионате Сан-Марино в прошлом сезоне – 2-й лучший показатель среди всех команд.

За 33 игры чемпионата прошлого сезона «Зриньски» пропустили всего 17 голов – 2-й лучший показатель лиги.

Возможные стартовые составы

Зриньски: Карачич – Мамич, Баришич, Сушич, Мемия – Иванчич, Савич – Праньич, Киш, Бари – Бильбия

Виртус: Пассанити – Сабато, где Лучия, Ринальди, Баттистини – Амати, Монтанари, Буонокунто – Дзулли, Бенинкас, Ломбарди

Прогноз

Я поставлю на победу «Зриньски» с форой -2.5 и коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua Зриньски Виртус Зриньски с форой -2.5 1.54 Сделать ставку

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