Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милсами – КуПС – 0:0. Финская команда прошла дальше в ЛЧ. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Милсами
15.07.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
КуПС Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 июля 2025, 03:23 | Обновлено 19 июля 2025, 04:21
23
0

Милсами – КуПС – 0:0. Финская команда прошла дальше в ЛЧ. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

19 июля 2025, 03:23 | Обновлено 19 июля 2025, 04:21
23
0
Милсами – КуПС – 0:0. Финская команда прошла дальше в ЛЧ. Видеообзор матча
КуПС

Вечером 15 июля состоялись ответные поединки первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Финский КуПС после домашней победы (1:0) на выезде удержал перевес против клуба Милсами из Молдовы (0:0).

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов соперником клуба КуПС будет Кайрат из Казахстана.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1. Ответные матчи 15 июля 2025

Милсами (Молдова) – КуПС (финляндия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Видеообзор матча

По теме:
Брейдаблик – Эгнатия – 5:0. Разгром в Лиге чемпионов. Видео голов и обзор
Зриньски – Виртус – 2:1. Чемпионы Боснии прошли дальше. Видео голов и обзор
Интер Эскальдес – ФКСБ Стяуа – 2:1. Андорра удивила. Видео голов и обзор
Милсами Лига чемпионов КуПС видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Фьюри – огромный и толстый. Джошуа боксировать не умеет»
Бокс | 18 июля 2025, 22:04 6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Фьюри – огромный и толстый. Джошуа боксировать не умеет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Фьюри – огромный и толстый. Джошуа боксировать не умеет»

Известный экс-футболист сделал прогноз на бой Александра Усика и Даниеля Дюбуа

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 18 июля 2025, 20:27 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Бокс | 18.07.2025, 10:26
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Бокс | 18.07.2025, 07:30
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина
Футбол | 19.07.2025, 00:56
Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина
Гранд отстранил сразу пять футболистов от тренировок. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
18.07.2025, 12:22 69
Футбол
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
18.07.2025, 06:23 3
Футбол
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
17.07.2025, 18:30 9
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
17.07.2025, 20:30 1
Волейбол
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
18.07.2025, 07:30 5
Бокс
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
17.07.2025, 09:10 3
Бокс
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
17.07.2025, 07:15 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем