Милсами – КуПС – 0:0. Финская команда прошла дальше в ЛЧ. Видеообзор матча

Вечером 15 июля состоялись ответные поединки первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Финский КуПС после домашней победы (1:0) на выезде удержал перевес против клуба Милсами из Молдовы (0:0).

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов соперником клуба КуПС будет Кайрат из Казахстана.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1. Ответные матчи 15 июля 2025

Милсами (Молдова) – КуПС (финляндия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Видеообзор матча