Лига чемпионов19 июля 2025, 03:23 | Обновлено 19 июля 2025, 04:21
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Милсами – КуПС – 0:0. Финская команда прошла дальше в ЛЧ. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
19 июля 2025, 03:23 | Обновлено 19 июля 2025, 04:21
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Вечером 15 июля состоялись ответные поединки первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
Финский КуПС после домашней победы (1:0) на выезде удержал перевес против клуба Милсами из Молдовы (0:0).
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов соперником клуба КуПС будет Кайрат из Казахстана.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
Квалификация Q1. Ответные матчи 15 июля 2025
Милсами (Молдова) – КуПС (финляндия) – 0:0 (первый матч – 0:1)
Видеообзор матча
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