Мальме, КуПС и РФШ пробились во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Вечером 15 июля проходят ответные поединки первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Шведский Мальме второй раз обыграл Иберию 1999 из Грузия (3:1, 3:1) и вышел в Q2 ЛЧ.

Финский КуПС после домашней победы (1:0) на выезде удержал перевес против клуба Милсами из Молдовы (0:0).

Рижский РФШ, недавний соперник Динамо в минувшем сезоне Лиги Европы, по сумме двух матчей прошел Левадию из Таллина (1:0, 1:0). Как и в первой игре, гол забил Стефан Панич.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов РФШ и Мальме сыграют между собой, а соперником клуба КуПС будет Кайрат из Казахстана. Команды, проигравшие в Q1 ЛЧ, продолжат борьбу в Q2 ЛК.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1. Ответные матчи 15 июля 2025

Мальме (Швеция) – Иберия 1999 (Грузия) – 3:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Таха Алі, 55, 89, Янссон, 60 – Дзагания, 90+3

Милсами (Молдова) – КуПС (финляндия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

РФШ Рига (Латвия) – Левадия Таллинн (Эстония) – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Стефан Панич, 68

Фотогалерея. Успех Мальме в первом раунде Лиги чемпионов