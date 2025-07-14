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15.07.2025 20:00 - : -
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Лига чемпионов
14 июля 2025, 14:25 |
38
0

РФШ – Левадия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 15 июля в 20:00 по Киеву

14 июля 2025, 14:25 |
38
0
РФШ – Левадия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
РФШ

Во вторник, 15 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между латвийским «РФШ» и эстонской «Левадией». По киевскому времени игра начнется в 20:00. Первый поединок завершился минимальной победой «РФШ».

РФШ

В сезоне 2024 коллектив получил 90 очков за 36 матчей и стал чемпионом Латвии, что и дало ему право участвовать в квалификации ЛЧ. За 22 поединка текущего розыгрыша чемпионата команда набрала 52 балла и пока находится на 2-м месте, уступая «ФК Риге» на 3 зачетных пункта. Также в этом году «РФШ» попытается защитить Кубок Латвии, на данный момент клубу уже удалось пробиться в четвертьфинал турнира.

Левадия

В прошлом году «Левадия» получила 87 баллов за 36 игр и стала безоговорочным чемпионом Эстонии, опередив ближайших конкурентов на 15 очков. После 20 поединков текущего розыгрыша лиги команда имеет 47 зачетных пунктов и находится на вершине турнирной таблицы. Но вот в кубке страны у коллектива не все так замечательно – «зелено-белые» потерпели поражение в финале против «Нымме Калью» в серии послематчевых пенальти.

Личные встречи

Помимо недавнего матча квалификации, в котором минимальную победу одержал «РФШ», коллективы не встречались в официальных поединках.

Интересные факты

  • Ни одна команда не забила больше голов, чем «РФШ» в текущем розыгрыше чемпионата Латвии – 53 мяча.
  • «Левадия» имеет лучшую оборону и атаку в чемпионате Эстонии в этом году – за 20 игр коллектив забил 48, а пропустил всего 16 голов.
  • Беспроигрышная серия «Левадии» в чемпионате Эстонии длится уже 7 поединков. За это время коллектив одержал 6 побед подряд.
  • За последние 10 официальных поединков «РФШ» потерпел лишь одно поражение, в июньском матче чемпионата против «ФК Риги».

Возможные стартовые составы

РФШ: Неругалс – Мареш, Липущек, Пренга, Савалниекс – Нджие, Паныч – Одишария, Икауньекс, Зеленковс – Лемаич

Левадия: Валлнер – Шеннинг-Ларсен, Таммик, Иборо, Тур – Мавретич, Айнсалу, Агьири – Рооснупп, Мусаба, Педру Жоау

Прогноз

Я поставлю на победу «РФШ» с форой -1 и коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua
РФШ
15 июля 2025 -
20:00
Левадия
РФШ с форой -1 1.74 Сделать ставку

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РФШ Рига Левадия Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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