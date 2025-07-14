Во вторник, 15-го июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между молдавским «Милсами» и финским «Купсом». По киевскому времени игра начнется в 20:00. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Купса».

Милсами

В прошлом розыгрыше лиги коллектив впервые с сезона 2014/15 стал чемпионом Молдовы, обойдя «Шериф» на 1 балл в чемпионской группе турнира. В Суперлиге 2025/26 клуб завоевал 6 очков за 3 игры и пока занимает 4-ю строчку, отставая от лидера на 6 зачетных пунктов (однако «Милсами» имеет игру в запасе). В Кубке Молдовы команда дошла до финала, однако там уступила тираспольскому «Шерифу» со счетом 2:1.

КуПС

За 27 игр чемпионата Финляндии 2024 года коллектив получил 56 очков и впервые за 5 лет стал чемпионом, обойдя «Ильвес» на 2 зачетных пункта. В этом году по итогу 16 игр «Купс» имеет 30 баллов и находится на 3-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидера «Интера Турку» на 3 очка. В кубке страны коллектив дошел уже до полуфинала, где в конце августа встретится с якобстадским «Яро».

Личные встречи

Помимо матча на прошлой неделе коллективы встречались еще в 2 официальных играх. Произошло это в рамках квалификации Лиги чемпионов 2022 года, 1-й поединок завершился вничью 2:2, а во 2-м победе со счетом 1:4 одержал «Купс».

Интересные факты

За 16 игр чемпионата Финляндии «Купс» пропустил 17 мячей – 2-й лучший показатель в лиге.

Беспроигрышная серия «Купса» длится уже 5 поединков.

В последних 8 официальных играх «Милсами» одержало всего 2 победы.

Возможные стартовые составы

Милсами: Тимбур – Такье, Жардан, Лупано, Асмелаш – Нваезэ – Кейта, Гинсари, Йода, Хали – Калабатама

КуПС: Крайдль – Антви, Миеттинен, Сиссе, Саволайнен – Арифи, Оксанен – Пеннанен, Руоппи, Луее-Лутумба – Садику

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.89.

Прогноз Sport.ua Милсами КуПС Тотал больше 2.5 1.89 Сделать ставку

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