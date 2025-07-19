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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 06:57 | Обновлено 19 июля 2025, 07:15
52
0

Вояж в Польшу и Сербию. Когда и где Александрия сыграет в Лиге конференций?

Матчи вице-чемпиона Украины против сербского Партизана пройдут 24 и 31 июля

19 июля 2025, 06:57 | Обновлено 19 июля 2025, 07:15
52
0
Вояж в Польшу и Сербию. Когда и где Александрия сыграет в Лиге конференций?
ФК Александрия

Вице-чемпион Украины Александрия узнала соперника по матчу второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

Им стал сербский Партизан. Встреча состоится 24 июля на стадионе ГКС Катовице в польском городе Катовице.

Соперником Александрии стал белградский Партизан, который по драматичному сценарию завершил свое противостояние в Лиге Европы против кипрского АЕК Ларнака. После минимального поражения в первом матче (0:1) сербы отыгрались дома (1:0), игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами (2:1), и все решилось в серии пенальти. Там точнее оказалась команда из Кипра (пен. 6:5).

Таким образом, АЕК Ларнака продолжит борьбу в Лиге Европы, а Партизан переходит в Лигу конференций, где и встретится с украинской командой – Александрией.

Матчи второго квалификационного раунда состоятся: 24 июля – первая игра в Катовице (Польша), 31 июля – ответный матч в Сербии. Это первое участие Александрии в еврокубках с сезона 2019/20.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q2

Александрия (Украина) – Партизан Белград (Сербия)

  • Первый матч: 24 июля. Катовице (Польша)
  • Ответный матч: 31 июля. Белград (Сербия)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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