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WTA
18 июля 2025, 22:55 | Обновлено 18 июля 2025, 23:09
270
0

ЯСТРЕМСКАЯ: «Я немного уставшая, но ментально готова к следующему матчу»

Даяна прокомментировала победу над Далмой Галфи в четвертьфинале турнира в Гамбурге

18 июля 2025, 22:55 | Обновлено 18 июля 2025, 23:09
270
0
ЯСТРЕМСКАЯ: «Я немного уставшая, но ментально готова к следующему матчу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Далмой Галфи в четвертьфинале турнира WTA 250 в Гамбурге:

«Это был сложный матч. Мало что могу сказать, это была замечательная битва. На протяжении всего матча она играла на высоком уровне, и я не чувствовала, что очки достаются мне легко, мне надо было их зарабатывать в борьбе. Я рада быть в полуфинале. Я уже играла здесь на этой стадии и теперь мне бы хотелось поставить новый рекорд (смеется). Сейчас я немного уставшая, но ментально готова к следующем матчу.

Это замечательный турнир на самом деле, здесь я испытываю только положительные эмоции. У меня хорошие отношения с директором турнира Сандрой, она всегда ко мне тепло относится, и здесь, и ранее в Линце. Здесь замечательные люди, чудесная атмосфера. Мне здесь очень нравится.

Как я провожу время вне матчей? Здесь со мной моя бабушка, мой спарринг-партнер, который на этой неделе и тренирует, потому что мой тренер вернулся в Кань-сюр-Мер, и также здесь мой бойфренд, он боец ММА. В августе у него будет титульный бой в США, так что сегодня, наверное, я буду у него на тренировке, я всегда его поддерживаю, ему нужно готовится к бою (смеется)».

Украинка победила Галфи со счетом 7:6, 3:6, 6:2. Следующей соперницей Даяны будет француженка Лоис Буассон.

Видеообзор матча Далма Галфи – Даяна Ястремская

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Даяна Ястремская Далма Галфи WTA Гамбург
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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