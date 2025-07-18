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Лига Европы
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17.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 3 : 3
Сабах
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Лига Европы
18 июля 2025, 17:39 |
138
0

Целе – Сабах – 3:3. Триллер с овертаймом. Видео голов и обзор матча

Команды порадовали результативным футболом

18 июля 2025, 17:39 |
138
0
Целе – Сабах – 3:3. Триллер с овертаймом. Видео голов и обзор матча
ФК Целе

В четверг, 17 июля, в Словении состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. «Целе» принимал азербайджанский «Сабах».

Первый поединок прошел результативно и завершился домашним поражением «Сабаха» со счетом 2:3. В ответном матче гости быстро освоились и на 9-й минуте забили.

«Целе» отыгрался и вышел вперед, но затем пропустил два мяча. И только в овертайме словенский клуб склонил чашу весов на свою сторону.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Словения

Целе (Словения) – Сабах (Азербайджан) – 3:3 д.в. (первый матч – 3:2)

Голы: Ковачевич, 19 (пен), Вуклишевич, 49, Иосифов, 108 – Микельс, 9, 63, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

105’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Никита Иосифов (Целе).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Joy-Lance Mickels (Сабах).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Joy-Lance Mickels (Сабах).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Damjan Vuklisevic (Целе).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Франко Ковачевич (Целе).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Joy-Lance Mickels (Сабах).
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видео голов и обзор Лига Европы Целе чемпионат Словении по футболу Сабах Баку чемпионат Азербайджана по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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