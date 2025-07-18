Целе – Сабах – 3:3. Триллер с овертаймом. Видео голов и обзор матча

В четверг, 17 июля, в Словении состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. «Целе» принимал азербайджанский «Сабах».

Первый поединок прошел результативно и завершился домашним поражением «Сабаха» со счетом 2:3. В ответном матче гости быстро освоились и на 9-й минуте забили.

«Целе» отыгрался и вышел вперед, но затем пропустил два мяча. И только в овертайме словенский клуб склонил чашу весов на свою сторону.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Словения

Целе (Словения) – Сабах (Азербайджан) – 3:3 д.в. (первый матч – 3:2)

Голы: Ковачевич, 19 (пен), Вуклишевич, 49, Иосифов, 108 – Микельс, 9, 63, 64

Видео голов и обзор матча