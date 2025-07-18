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  4. Леоненко пригрозил Бешикташу: «Шахтер будет другим»
Лига Европы
18 июля 2025, 14:22 |
273
1

Леоненко пригрозил Бешикташу: «Шахтер будет другим»

Виктор отметил фактор Арды Турана

18 июля 2025, 14:22 |
273
1
Леоненко пригрозил Бешикташу: «Шахтер будет другим»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил шансы донецкого «Шахтера» в противостоянии с турецким «Бешикташем» в квалификации Лиги Европы.

– Какие у вас ожидания от матча Шахтера с Бешикташем?

– Бешикташ, смотрю, уже делает смелые заявления. Они, видимо, думают, что Шахтер приедет к ним таким же, каким был в прошлом сезоне УПЛ. Но я надеюсь, что в Стамбуле мы увидим другой Шахтер.

Для Турана главное сейчас – Бешикташ. Он может проиграть всем, но обязательно должен победить принципиального соперника, – лаконично сказал Леоненко.

Следующим соперником донецкого Шахтера в квалификации Лиги Европы станет турецкий Бешикташ. Первая игра запланирована на 24 июля, а ответный матч пройдет 31 июля.

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Виктор Леоненко Шахтер Донецк Бешикташ Бешикташ - Шахтер Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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SHN
Ринат перевел на карту и Витя проснулся.
Пару месяцев его было не слышно.
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