Леоненко пригрозил Бешикташу: «Шахтер будет другим»
Виктор отметил фактор Арды Турана
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил шансы донецкого «Шахтера» в противостоянии с турецким «Бешикташем» в квалификации Лиги Европы.
– Какие у вас ожидания от матча Шахтера с Бешикташем?
– Бешикташ, смотрю, уже делает смелые заявления. Они, видимо, думают, что Шахтер приедет к ним таким же, каким был в прошлом сезоне УПЛ. Но я надеюсь, что в Стамбуле мы увидим другой Шахтер.
Для Турана главное сейчас – Бешикташ. Он может проиграть всем, но обязательно должен победить принципиального соперника, – лаконично сказал Леоненко.
Следующим соперником донецкого Шахтера в квалификации Лиги Европы станет турецкий Бешикташ. Первая игра запланирована на 24 июля, а ответный матч пройдет 31 июля.
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