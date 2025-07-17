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Лига Европы
Проходит дальше Целе
17.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 3 : 3
Сабах
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Лига Европы
17 июля 2025, 23:57 | Обновлено 18 июля 2025, 00:07
128
0

Триллер с овертаймом в Словении. Целе и Сабах устроили голевую перестрелку

Словенский клуб получил путевку в Q2 Лиги Европы, а Сабах перейдет в ЛК

17 июля 2025, 23:57 | Обновлено 18 июля 2025, 00:07
128
0
Триллер с овертаймом в Словении. Целе и Сабах устроили голевую перестрелку
ФК Целе

Драматичным стал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между словенским Целе и азербайджанским Сабахом.

Команды устроили голевую перестрелку. Первый матч выиграл словенский клуб (3:2).

Основное время ответной игры завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей, и все решалось в дополнительное время.

На 108-й минуте хозяева поля забили решающий гол, который вывел Целе дальше в Лиге Европы.

Словенская команда прошла в следующий этап квалификации Лиги Европы, где встретится с Партизаном из Белграда или АЕК Ларнака.

Сабах сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций против Петрокуба из Молдовы.

Лига Европы. Квалификация Q2

Ответный матч, 17 июля 2025

Целе (Словения) – Сабах (Азербайджан) – 3:3 д.в. (первый матч – 3:2)

Голы: Ковачевич, 19 (пен), Вуклишевич, 49, Иосифов, 108 – Микельс, 9, 63, 64

Инфографика

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Лига Европы Целе Сабах Баку
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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