Триллер с овертаймом в Словении. Целе и Сабах устроили голевую перестрелку
Словенский клуб получил путевку в Q2 Лиги Европы, а Сабах перейдет в ЛК
Драматичным стал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между словенским Целе и азербайджанским Сабахом.
Команды устроили голевую перестрелку. Первый матч выиграл словенский клуб (3:2).
Основное время ответной игры завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей, и все решалось в дополнительное время.
На 108-й минуте хозяева поля забили решающий гол, который вывел Целе дальше в Лиге Европы.
Словенская команда прошла в следующий этап квалификации Лиги Европы, где встретится с Партизаном из Белграда или АЕК Ларнака.
Сабах сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций против Петрокуба из Молдовы.
Лига Европы. Квалификация Q2
Ответный матч, 17 июля 2025
Целе (Словения) – Сабах (Азербайджан) – 3:3 д.в. (первый матч – 3:2)
Голы: Ковачевич, 19 (пен), Вуклишевич, 49, Иосифов, 108 – Микельс, 9, 63, 64
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