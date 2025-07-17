Триллер с овертаймом в Словении. Целе и Сабах устроили голевую перестрелку

Драматичным стал ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между словенским Целе и азербайджанским Сабахом.

Команды устроили голевую перестрелку. Первый матч выиграл словенский клуб (3:2).

Основное время ответной игры завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей, и все решалось в дополнительное время.

На 108-й минуте хозяева поля забили решающий гол, который вывел Целе дальше в Лиге Европы.

Словенская команда прошла в следующий этап квалификации Лиги Европы, где встретится с Партизаном из Белграда или АЕК Ларнака.

Сабах сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций против Петрокуба из Молдовы.

Лига Европы. Квалификация Q2

Ответный матч, 17 июля 2025

Целе (Словения) – Сабах (Азербайджан) – 3:3 д.в. (первый матч – 3:2)

Голы: Ковачевич, 19 (пен), Вуклишевич, 49, Иосифов, 108 – Микельс, 9, 63, 64

Инфографика