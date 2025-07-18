Хапоэль Беэр-Шева – Левски – 1:1 (пен. – 1:3). Видео голов и обзор матча

В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. На нейтральном поле Хапоэль Беэр-Шева встретился с болгарским клубом Левски

В первом матче команды сыграли вничью 0:0. С таким же счетом завершилось и основное время ответного поединка.

Хапоэль Беэр-Шева открыл счет на 105+3-й минуте. Левски ответил своим голом на 114-й минуте.

Дело дошло до серии пенальти. И тут точнее были игроки болгарского клуба.

В следующем раунде Левски сыграет с португальским клубом Брага. Первый поединок пройдет в Болгарии 24 июля.

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Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Левски (Болгария) – 1:1 (пенальти – 1:3) (первый матч – 0:0)

Голы: Турджеман, 105+3 – Сангаре, 114

Удаление: Лукас Вентура, 109

Видео голов и обзор матча