Хапоэль Беэр-Шева – Левски – 1:1 (пен. – 1:3). Видео голов и обзор матча
Левски добыл победу в серии пенальти
В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. На нейтральном поле Хапоэль Беэр-Шева встретился с болгарским клубом Левски
В первом матче команды сыграли вничью 0:0. С таким же счетом завершилось и основное время ответного поединка.
Хапоэль Беэр-Шева открыл счет на 105+3-й минуте. Левски ответил своим голом на 114-й минуте.
Дело дошло до серии пенальти. И тут точнее были игроки болгарского клуба.
В следующем раунде Левски сыграет с португальским клубом Брага. Первый поединок пройдет в Болгарии 24 июля.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Левски (Болгария) – 1:1 (пенальти – 1:3) (первый матч – 0:0)
Голы: Турджеман, 105+3 – Сангаре, 114
Удаление: Лукас Вентура, 109
Видео голов и обзор матча
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