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Лига Европы
Хапоэль Беэр-Шева
17.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 1
1 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Левски Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
18 июля 2025, 16:00 | Обновлено 18 июля 2025, 17:11
47
0

Хапоэль Беэр-Шева – Левски – 1:1 (пен. – 1:3). Видео голов и обзор матча

Левски добыл победу в серии пенальти

18 июля 2025, 16:00 | Обновлено 18 июля 2025, 17:11
47
0
Хапоэль Беэр-Шева – Левски – 1:1 (пен. – 1:3). Видео голов и обзор матча
ФК Левски

В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. На нейтральном поле Хапоэль Беэр-Шева встретился с болгарским клубом Левски

В первом матче команды сыграли вничью 0:0. С таким же счетом завершилось и основное время ответного поединка.

Хапоэль Беэр-Шева открыл счет на 105+3-й минуте. Левски ответил своим голом на 114-й минуте.

Дело дошло до серии пенальти. И тут точнее были игроки болгарского клуба.

В следующем раунде Левски сыграет с португальским клубом Брага. Первый поединок пройдет в Болгарии 24 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Левски (Болгария) – 1:1 (пенальти – 1:3) (первый матч – 0:0)

Голы: Турджеман, 105+3 – Сангаре, 114

Удаление: Лукас Вентура, 109

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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