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Лига Европы
Хапоэль Беэр-Шева
17.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 1
1 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Левски Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
18 июля 2025, 00:12 |
63
0

Левски добыл победу над Хапоэль Беер-Шева в серии пенальти

Болгарский клуб прошел дальше

18 июля 2025, 00:12 |
63
0
Левски добыл победу над Хапоэль Беер-Шева в серии пенальти
Хапоэль Беер-Шева

В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы между «Хапоэлем Беер-Шева» и «Левски».

Встречу принимал стадион «Вароши» в Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился вничью со счетом 0:0.

Основное время второго матча завершилось нулевой ничьей, после чего команды забили по голу в овертаймах. В серии пенальти точнее оказался болгарский коллектив – 3:1.

В следующем этапе «Левски» сыграет с «Брагой».

Лига конференций. 1-й раунд квалификации. Ответный матч

Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Левски (Болгария) – 1:1 (пенальти – 1:3) (первый матч – 0:0)

Голы: Таргетман, 105+3 – Сангаре, 114

Удаление: Лукас Вентура, 109

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Даниил Кирияка Sport.ua
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