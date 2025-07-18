Левски добыл победу над Хапоэль Беер-Шева в серии пенальти

В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы между «Хапоэлем Беер-Шева» и «Левски».

Встречу принимал стадион «Вароши» в Венгрии.

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Первый матч завершился вничью со счетом 0:0.

Основное время второго матча завершилось нулевой ничьей, после чего команды забили по голу в овертаймах. В серии пенальти точнее оказался болгарский коллектив – 3:1.

В следующем этапе «Левски» сыграет с «Брагой».

Лига конференций. 1-й раунд квалификации. Ответный матч

Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Левски (Болгария) – 1:1 (пенальти – 1:3) (первый матч – 0:0)

Голы: Таргетман, 105+3 – Сангаре, 114

Удаление: Лукас Вентура, 109