Левски добыл победу над Хапоэль Беер-Шева в серии пенальти
Болгарский клуб прошел дальше
В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы между «Хапоэлем Беер-Шева» и «Левски».
Встречу принимал стадион «Вароши» в Венгрии.
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Первый матч завершился вничью со счетом 0:0.
Основное время второго матча завершилось нулевой ничьей, после чего команды забили по голу в овертаймах. В серии пенальти точнее оказался болгарский коллектив – 3:1.
В следующем этапе «Левски» сыграет с «Брагой».
Лига конференций. 1-й раунд квалификации. Ответный матч
Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Левски (Болгария) – 1:1 (пенальти – 1:3) (первый матч – 0:0)
Голы: Таргетман, 105+3 – Сангаре, 114
Удаление: Лукас Вентура, 109
סיום המשחק pic.twitter.com/PqvMXo6RCF— Hapoel Be'er Sheva 🇮🇱 (@HBS_FC) July 17, 2025
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