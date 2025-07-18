Соболева в Чехии впервые за три месяца вышла в полуфинал
Анастасия в двух сетах одолела Петру Седлачкову в третьем раунде 75-тысячника в Оломоуце
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 233) пробилась в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в чешском городе Оломоуц.
В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла Петру Седлачкову (Чехия) за 1 час и 54 минуты.
ITF W75 Оломоуц. Грунт, 1/4 финала
Петра Седлачкова (Чехия) [Q] – Анастасия Соболева (Украина) [2] – 5:7, 5:7
Это была первая встреча соперниц.
Следующей оппоненткой Соболевой будет седьмая сеяная из Румынии Габриэла Ли (WTA 323). Ранее на кортах Оломоуца Анастасия прошла Самиру Де Стефано и Луцию Хавличкову.
Соболева пробилась в третий полуфинал в 2025 году и первый за три месяца. Анастасия поборется за второй финал в сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вспоминаем самые «вкусные» топ-бои Александра в супертяжелом весе
Норвежец Нюпан перешел в команду Гвардиолы