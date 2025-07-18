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  4. Соболева в Чехии впервые за три месяца вышла в полуфинал
ITF
18 июля 2025, 14:49 |
297
3

Соболева в Чехии впервые за три месяца вышла в полуфинал

Анастасия в двух сетах одолела Петру Седлачкову в третьем раунде 75-тысячника в Оломоуце

18 июля 2025, 14:49 |
297
3
Соболева в Чехии впервые за три месяца вышла в полуфинал
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 233) пробилась в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в чешском городе Оломоуц.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла Петру Седлачкову (Чехия) за 1 час и 54 минуты.

ITF W75 Оломоуц. Грунт, 1/4 финала

Петра Седлачкова (Чехия) [Q] – Анастасия Соболева (Украина) [2] – 5:7, 5:7

Это была первая встреча соперниц.

Следующей оппоненткой Соболевой будет седьмая сеяная из Румынии Габриэла Ли (WTA 323). Ранее на кортах Оломоуца Анастасия прошла Самиру Де Стефано и Луцию Хавличкову.

Соболева пробилась в третий полуфинал в 2025 году и первый за три месяца. Анастасия поборется за второй финал в сезоне.

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ITF Оломоуц Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Vitaly Kozak
Очікувалось. Адже Настя була другою сіяною. Куди більш інтригуючою була гра за вихід у півфінал у Кршко, де 14-річна Поліна Скляр грала з ровесницею з Німеччини Ідою Вобкер. Суперниця непроста, бо в першому колі вона просто розгромила нашу Єсипчук - 6-1 і 6-0. Втім, наша зірочка уже у півфіналі, перемігши німецьку тенісистку у напруженому поєдинку у двох сетах - 6-4 і 7-6(8-6).
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+4
maxno
Ну и что? Вышла молодец . А заголовок статьи слабый .
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0
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