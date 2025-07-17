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  4. Чемпионка юниорского РГ-2022 получила баранку. Соболева в четвертьфинале
ITF
17 июля 2025, 16:03 | Обновлено 17 июля 2025, 16:05
514
1

Чемпионка юниорского РГ-2022 получила баранку. Соболева в четвертьфинале

Украинка в двух сетах разгромила представительницу Чехии Луцию Гавличкову

17 июля 2025, 16:03 | Обновлено 17 июля 2025, 16:05
514
1
Чемпионка юниорского РГ-2022 получила баранку. Соболева в четвертьфинале
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 233) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира ITF W75 в чешском городе Оломоуц.

В 1/8 финала 21-летняя украинка в двух сетах разгромила представительницу Чехии Луцию Гавличкову (WTA 948) за 1 час и 23 минуты. В первой партии Анастасия сделала три брейка, взяла все свои подачи и оставила чешскую теннисистку с баранкой.

ITF W75 Оломоуц. Грунт, 1/8 финала

Луция Гавличкова (Чехия) – Анастасия Соболева (Украина) [2] – 0:6, 3:6

Соболева провела второе очное противостояние и оформила вторую викторию в матче против чемпионки юниорского Ролан Гаррос 2022.

В четвертьфинале Анастасия сыграет с победительницей поединка Никола Бартункова (Чехия, WTA 339) – Петра Седлачкова (Чехия).

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Анастасия Соболева Луция Гавличкова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Sashamar
Ось що потенційний квал ЮСО життєдайний робить!
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