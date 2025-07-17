Чемпионка юниорского РГ-2022 получила баранку. Соболева в четвертьфинале

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 233) пробилась в четвертьфинал грунтового турнира ITF W75 в чешском городе Оломоуц.

В 1/8 финала 21-летняя украинка в двух сетах разгромила представительницу Чехии Луцию Гавличкову (WTA 948) за 1 час и 23 минуты. В первой партии Анастасия сделала три брейка, взяла все свои подачи и оставила чешскую теннисистку с баранкой.

ITF W75 Оломоуц. Грунт, 1/8 финала

Луция Гавличкова (Чехия) – Анастасия Соболева (Украина) [2] – 0:6, 3:6

Соболева провела второе очное противостояние и оформила вторую викторию в матче против чемпионки юниорского Ролан Гаррос 2022.

В четвертьфинале Анастасия сыграет с победительницей поединка Никола Бартункова (Чехия, WTA 339) – Петра Седлачкова (Чехия).