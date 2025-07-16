Соболева прошла во второй раунд турнира ITF W75 в Оломоуце

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 233) выиграла первый матч на грунтовом турнире ITF W75 в чешском городе Оломоуц.

В 1/16 финала украинка в двух сетах одолела представительницу Италии Самиру Де Стефано (WTA 381) за 1 час и 19 минут.

ITF W75 Оломоуц. Грунт, 1/16 финала

Самира Де Стефано (Италия) – Анастасия Соболева (Украина) [2] – 3:6, 4:6

Соболева провела первое очное противостояние против Самиры.

Далее Анастасия выйдет на корт против чешки Луции Гавличковой (WTA 948), которая имеет винстрик из девяти встреч. 6 июля она выиграла трофей соревнований ITF W15 в Модьорде (Венгрия).

Соболева ранее уже играла против Луции – в 2024 года украинка одержала победу в финальном поединке 35-тысячнике в Санта-Маргерите-ди-Пуле.