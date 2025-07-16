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  4. Соболева прошла во второй раунд турнира ITF W75 в Оломоуце
ITF
16 июля 2025, 16:39 |
82
0

Соболева прошла во второй раунд турнира ITF W75 в Оломоуце

Анастасия справилась с итальянкой Самирой Де Стефано в первом раунде соревнований

16 июля 2025, 16:39 |
82
0
Соболева прошла во второй раунд турнира ITF W75 в Оломоуце
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 233) выиграла первый матч на грунтовом турнире ITF W75 в чешском городе Оломоуц.

В 1/16 финала украинка в двух сетах одолела представительницу Италии Самиру Де Стефано (WTA 381) за 1 час и 19 минут.

ITF W75 Оломоуц. Грунт, 1/16 финала

Самира Де Стефано (Италия) – Анастасия Соболева (Украина) [2] – 3:6, 4:6

Соболева провела первое очное противостояние против Самиры.

Далее Анастасия выйдет на корт против чешки Луции Гавличковой (WTA 948), которая имеет винстрик из девяти встреч. 6 июля она выиграла трофей соревнований ITF W15 в Модьорде (Венгрия).

Соболева ранее уже играла против Луции – в 2024 года украинка одержала победу в финальном поединке 35-тысячнике в Санта-Маргерите-ди-Пуле.

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Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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