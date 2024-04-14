Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболева выиграла второй подряд турнир ITF в Италии
ITF
14 апреля 2024, 13:26 |
127
1

Соболева выиграла второй подряд турнир ITF в Италии

Украинка обыграла в финале Луцию Гавличкову

14 апреля 2024, 13:26 |
127
1
Соболева выиграла второй подряд турнир ITF в Италии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева стал победительницей грунтового турнира ITF в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

В финале третья сеяная украинка в двух сетах обыграла шестой номер посева, чешку Луцию Гавличкову.

ITF Санта Маргерита ди Пула. Финал

Анастасия Соболева (Украина, 3) – Луция Гавличкова (Чехия, 6) – 7:5, 6:3

Это второй подряд титул для Соболевой в Санта Маргерита ди Пула. Неделю назад она в финале обыграла итальянку Дилетту Керубини.

По теме:
Провал украинок в Чарльстоне, финал сестер Киченок, безумный теннис Коллинс
Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии
Соболева и Овчаренко вышли в финалы на турнирах ITF
Анастасия Соболева ITF ITF Санта-Маргерита-ди-Пула трофеи украинцев в теннисе
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Макгрегор возвращается в октагон
MMA | 14 апреля 2024, 11:31 2
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Макгрегор возвращается в октагон
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Макгрегор возвращается в октагон

На UFC 303 состоится бой ирландца с Майклом Чендлером

Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе
Теннис | 13 апреля 2024, 23:57 22
Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе
Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе

Украинки не смогли досрочно закончить матчевую встречу, все решится в матче дуэтов

Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Футбол | 13.04.2024, 19:42
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Футбол | 14.04.2024, 09:36
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование
Футбол | 13.04.2024, 20:21
Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование
Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Спорт.уа, не набридло вам постити в новинах про Настю одну й ту ж саму фотку? Читачам вона так точно вже всі очі проїла. Невже таке надважке завдання знайти іншу?
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
13.04.2024, 07:45 11
Футбол
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
13.04.2024, 08:30 1
Теннис
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
13.04.2024, 00:35 14
Теннис
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
12.04.2024, 13:54 21
Футбол
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 43
Футбол
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
13.04.2024, 22:47
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
12.04.2024, 16:15 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем