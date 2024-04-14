Соболева выиграла второй подряд турнир ITF в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева стал победительницей грунтового турнира ITF в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

В финале третья сеяная украинка в двух сетах обыграла шестой номер посева, чешку Луцию Гавличкову.

ITF Санта Маргерита ди Пула. Финал

Анастасия Соболева (Украина, 3) – Луция Гавличкова (Чехия, 6) – 7:5, 6:3

Это второй подряд титул для Соболевой в Санта Маргерита ди Пула. Неделю назад она в финале обыграла итальянку Дилетту Керубини.