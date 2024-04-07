ITF07 апреля 2024, 12:52 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:53
402
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Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии
Украинка победила в Санта-Маргерита-ди-Пула
07 апреля 2024, 12:52 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:53
402
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№323 WTA) стала победительницей турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
19-летняя Соболева в финале выяснила отношщения с итальянкой Дилеттой Черубини (№524 WTA).
Встреча завершилась убедительной победой украинки в двух сетах.
ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Финал
Дилетта Черубини (Италия) – Анастасия Соболева (Украина, 5) – 1:6, 1:6
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