Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии
ITF
07 апреля 2024, 12:52 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:53
402
1

Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии

Украинка победила в Санта-Маргерита-ди-Пула

07 апреля 2024, 12:52 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:53
402
1
Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№323 WTA) стала победительницей турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

19-летняя Соболева в финале выяснила отношщения с итальянкой Дилеттой Черубини (№524 WTA).

Встреча завершилась убедительной победой украинки в двух сетах.

ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула. Финал

Дилетта Черубини (Италия) – Анастасия Соболева (Украина, 5) – 1:6, 1:6

По теме:
Соболева и Овчаренко вышли в финалы на турнирах ITF
Соболева и Овчаренко пробились в полуфиналы на турнирах ITF
Рейтинг WTA. Ястремская, Калинина и Цуренко улучшили позиции
Анастасия Соболева
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
Снукер | 06 апреля 2024, 19:23 2
ВИДЕО. Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
ВИДЕО. Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship

Англичанин сохранит первую ступеньку рейтинга перед чемпионатом мира

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия
Футбол | 07 апреля 2024, 07:17 1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия

В Одессе состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги

Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне
Теннис | 06.04.2024, 21:57
Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне
Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Футбол | 06.04.2024, 20:38
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Футбол | 06.04.2024, 19:55
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Молодчинка!!!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
06.04.2024, 06:15 3
Теннис
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
05.04.2024, 21:25 5
Футбол
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
06.04.2024, 17:21 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 10
Футбол
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
07.04.2024, 07:29
Другие виды
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем