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Англия
18 июля 2025, 14:18 |
364
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, которого сватали в Динамо, определился с новым клубом

Брайан Медина стал игроком «Тонделы»

18 июля 2025, 14:18 |
364
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, которого сватали в Динамо, определился с новым клубом
Тондела. Брайан Медина

Колумбийского защитник Брайан Медина перешел из колумбийского клуба «Америка да Кали» в португальскую «Тонделу». Об этом сообщают социальные сети нового клуба центрбека.

23-летний футболист подписал с «Тонделой» соглашение, срок которого истекает летом 2030 года.

Ранее Брайана сватали в киевское «Динамо». Некоторые СМИ утверждали, что чемпион Украины даже сделал трансферное предложение по колумбийцу.

В прошедшем сезоне Брайан Медина провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» Киев подтвердило уход украинского защитника.

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Тондела Динамо Киев Брайан Медина трансферы трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу Америка де Кали
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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