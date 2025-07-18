ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, которого сватали в Динамо, определился с новым клубом
Брайан Медина стал игроком «Тонделы»
Колумбийского защитник Брайан Медина перешел из колумбийского клуба «Америка да Кали» в португальскую «Тонделу». Об этом сообщают социальные сети нового клуба центрбека.
23-летний футболист подписал с «Тонделой» соглашение, срок которого истекает летом 2030 года.
Ранее Брайана сватали в киевское «Динамо». Некоторые СМИ утверждали, что чемпион Украины даже сделал трансферное предложение по колумбийцу.
В прошедшем сезоне Брайан Медина провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» Киев подтвердило уход украинского защитника.
Bienvenido 𝘽𝙧𝙖𝙮𝙖𝙣 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙣𝙖 🇨🇴#SóTondela #BrayanMedina2030 pic.twitter.com/RPqsSEfRYE— CD Tondela (@CDTondela1933) July 17, 2025
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