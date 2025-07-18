ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, которого сватали в Динамо, определился с новым клубом

Колумбийского защитник Брайан Медина перешел из колумбийского клуба «Америка да Кали» в португальскую «Тонделу». Об этом сообщают социальные сети нового клуба центрбека.

23-летний футболист подписал с «Тонделой» соглашение, срок которого истекает летом 2030 года.

Ранее Брайана сватали в киевское «Динамо». Некоторые СМИ утверждали, что чемпион Украины даже сделал трансферное предложение по колумбийцу.

В прошедшем сезоне Брайан Медина провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Tranefrmarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» Киев подтвердило уход украинского защитника.