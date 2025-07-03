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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 03:22 |
55
0

Динамо сделало официальное предложение по легионеру

Киевляне не оставляют надежд купить Медину

03 июля 2025, 03:22 |
55
0
Динамо сделало официальное предложение по легионеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Медина

Габаритный защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».

По информации колумбийского журналиста Хулиана Капера, Брайан Медина на этой неделе сменит клуб. На столе у «Америки де Кали» лежат три предложения – от «Динамо», известного бразильского клуба «Крузейро» и неназванной команды, которая также претендует на игрока.

В сезоне 2024/25 Медина провел 20 матчей – без результативных действий. Ранее было обнародовано видео игры Брайана Медины за клуб «Америка де Кали».

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Америка де Кали Брайан Медина Крузейро
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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