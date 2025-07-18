«Держать баланс». Костюк рассказала о планах на будущее
Украинская теннисистка готовится к предстоящим турнирам
Украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказала о планах на будущее:
– Какие ваши ближайшие планы? Что планируете делать для того, чтобы выйти на пик формы?
– Сейчас у меня период подготовки к серии турниров в Северной Америке – ближайший турнир запланирован в Вашингтоне. Оттуда уже начинается американский отрезок сезона.
Что касается выхода на пик формы – это сложный и комплексный процесс. Работаю над всем понемногу: физикой, ментальной стабильностью, восстановлением. Главное – держать баланс и шаг за шагом двигаться вперед. Верю, что это даст результат.
Ранее Марта Костюк рассказала о восстановлении после Уимблдона.
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