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  4. «Держать баланс». Костюк рассказала о планах на будущее
WTA
18 июля 2025, 12:11 |
105
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«Держать баланс». Костюк рассказала о планах на будущее

Украинская теннисистка готовится к предстоящим турнирам

18 июля 2025, 12:11 |
105
1
«Держать баланс». Костюк рассказала о планах на будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказала о планах на будущее:

– Какие ваши ближайшие планы? Что планируете делать для того, чтобы выйти на пик формы?

– Сейчас у меня период подготовки к серии турниров в Северной Америке – ближайший турнир запланирован в Вашингтоне. Оттуда уже начинается американский отрезок сезона.

Что касается выхода на пик формы – это сложный и комплексный процесс. Работаю над всем понемногу: физикой, ментальной стабильностью, восстановлением. Главное – держать баланс и шаг за шагом двигаться вперед. Верю, что это даст результат.

Ранее Марта Костюк рассказала о восстановлении после Уимблдона.

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Марта Костюк
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Василий Гредюшкин
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