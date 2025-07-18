«Держать баланс». Костюк рассказала о планах на будущее

Украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказала о планах на будущее:

– Какие ваши ближайшие планы? Что планируете делать для того, чтобы выйти на пик формы?

– Сейчас у меня период подготовки к серии турниров в Северной Америке – ближайший турнир запланирован в Вашингтоне. Оттуда уже начинается американский отрезок сезона.

Что касается выхода на пик формы – это сложный и комплексный процесс. Работаю над всем понемногу: физикой, ментальной стабильностью, восстановлением. Главное – держать баланс и шаг за шагом двигаться вперед. Верю, что это даст результат.

Ранее Марта Костюк рассказала о восстановлении после Уимблдона.