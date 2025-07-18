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  4. «Сильно заболела». Костюк – о восстановлении после Уимблдона
WTA
18 июля 2025, 10:50 |
167
2

«Сильно заболела». Костюк – о восстановлении после Уимблдона

Украинская теннисистка восстанавливает свою форму

18 июля 2025, 10:50 |
167
2
«Сильно заболела». Костюк – о восстановлении после Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о восстановлении после Уимблдона:

– Марта, как восстанавливаетесь и перезагружаетесь после Уимблдона?

– Я лучше восстанавливаюсь, когда дома. Это для меня настоящая перезагрузка! Готовить есть на своей кухне, проводить время с друзьями, побыть у воды, если есть такая возможность.

После Лондона мне было труднее восстанавливаться, чем обычно. Я сильно заболела во время Уимблдона. Но уже вернулась в ритм: начала тренировки, постепенно слежу за нагрузкой, восстанавливаю форму.

Ранее сообщалось о том, что Марта Костюк дала эксклюзивное интервью для Sport.ua.

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Марта Костюк
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Pat_riot
Найскорішого одужання та відновлення! 
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Muskrat2
Про захворіння під час шлему це вже, хто пам'ятає, мабуть десятий раз я таке чую.
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