«Сильно заболела». Костюк – о восстановлении после Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о восстановлении после Уимблдона:

– Марта, как восстанавливаетесь и перезагружаетесь после Уимблдона?

– Я лучше восстанавливаюсь, когда дома. Это для меня настоящая перезагрузка! Готовить есть на своей кухне, проводить время с друзьями, побыть у воды, если есть такая возможность.

После Лондона мне было труднее восстанавливаться, чем обычно. Я сильно заболела во время Уимблдона. Но уже вернулась в ритм: начала тренировки, постепенно слежу за нагрузкой, восстанавливаю форму.

Ранее сообщалось о том, что Марта Костюк дала эксклюзивное интервью для Sport.ua.