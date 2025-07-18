«Сильно заболела». Костюк – о восстановлении после Уимблдона
Украинская теннисистка восстанавливает свою форму
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о восстановлении после Уимблдона:
– Марта, как восстанавливаетесь и перезагружаетесь после Уимблдона?
– Я лучше восстанавливаюсь, когда дома. Это для меня настоящая перезагрузка! Готовить есть на своей кухне, проводить время с друзьями, побыть у воды, если есть такая возможность.
После Лондона мне было труднее восстанавливаться, чем обычно. Я сильно заболела во время Уимблдона. Но уже вернулась в ритм: начала тренировки, постепенно слежу за нагрузкой, восстанавливаю форму.
Ранее сообщалось о том, что Марта Костюк дала эксклюзивное интервью для Sport.ua.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка вместе с Макото Ниномией переиграли тандем Ирина Бара / Ралука Шербан
Норвежец Нюпан перешел в команду Гвардиолы