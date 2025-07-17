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Лига Чемпионов
Дифферданж 03
15.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 3
Дрита Проходит дальше
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Лига чемпионов
17 июля 2025, 18:08 |
40
0

Дифферданж – Дрита – 2:3. Видео голов и обзор матча

«Дрита» выиграла оба матча в противостоянии с клубом из Люксамбурга

17 июля 2025, 18:08 |
40
0
Дифферданж – Дрита – 2:3. Видео голов и обзор матча
ФК Дрита

15 июля в Дифферданже (Люксембург) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Дифферданж» принимал косовский клуб «Дрита».

Хозяевам необходимо было отыгрывать отставание в один мяч. Но уже на 17-й минуте «Дрита» вела 2:0. Гости не только удержали необходимое преимущество, но и одержали победу.

В следующем раунде «Дрита» сыграет с «Копенгагеном». Первый поединок пройдет в Дании 22 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Люксембург

Дифферданж (Люксембург) – Дрита (Косово) – 2:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Брюско, 28, С. Хаджи, 90 (пен) – Манай, 4, 17, Туша, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Veton Tusha (Дрита).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Самир Хаджи (Дифферданж 03).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Theo Brusco (Дифферданж 03).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Арб Манай (Дрита).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Арб Манай (Дрита).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Дифферданж чемпионат Косова по футболу Дрита
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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