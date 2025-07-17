Дифферданж – Дрита – 2:3. Видео голов и обзор матча
«Дрита» выиграла оба матча в противостоянии с клубом из Люксамбурга
15 июля в Дифферданже (Люксембург) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Дифферданж» принимал косовский клуб «Дрита».
Хозяевам необходимо было отыгрывать отставание в один мяч. Но уже на 17-й минуте «Дрита» вела 2:0. Гости не только удержали необходимое преимущество, но и одержали победу.
В следующем раунде «Дрита» сыграет с «Копенгагеном». Первый поединок пройдет в Дании 22 июля.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Люксембург
Дифферданж (Люксембург) – Дрита (Косово) – 2:3 (первый матч – 0:1)
Голы: Брюско, 28, С. Хаджи, 90 (пен) – Манай, 4, 17, Туша, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек Чисора хочет подраться за пояса WBO и IBF
Аморозо продолжит карьеру в Зимбру