Дифферданж – Дрита – 2:3. Видео голов и обзор матча

15 июля в Дифферданже (Люксембург) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Дифферданж» принимал косовский клуб «Дрита».

Хозяевам необходимо было отыгрывать отставание в один мяч. Но уже на 17-й минуте «Дрита» вела 2:0. Гости не только удержали необходимое преимущество, но и одержали победу.

В следующем раунде «Дрита» сыграет с «Копенгагеном». Первый поединок пройдет в Дании 22 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Люксембург

Дифферданж (Люксембург) – Дрита (Косово) – 2:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Брюско, 28, С. Хаджи, 90 (пен) – Манай, 4, 17, Туша, 90+3

Видео голов и обзор матча