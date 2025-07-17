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  4. Колоссальный разрыв. Букмекеры назвали фаворита в матче Хамрун – Динамо
Лига чемпионов
17 июля 2025, 12:22 |
365
3

Колоссальный разрыв. Букмекеры назвали фаворита в матче Хамрун – Динамо

Специалисты считают, что шансы мальтийской команды против чемпионов Украины – минимальны

17 июля 2025, 12:22 |
365
3
Колоссальный разрыв. Букмекеры назвали фаворита в матче Хамрун – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо».

Поединок состоится на стадионе «Victor Tedesco Stadium» в городе Хамрун. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы обеих команд. Победа подопечных Александра Шовковского оценивается в 1,49, успех мальтийцев – 6,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,90.

Кроме этого, специалисты считают, что футболисты «Хамруна» имеют минимальные шансы на проход в третий раунд по сумме двух встреч – 8,55 против 1,06 у «Динамо».

Второй поединок «Динамо» – «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Команды выйдут на поле в 21:00. Победитель этого противостояния выйдет в третий раунд – уже известны потенциальные соперники на этой стадии.

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс котировки букмекеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Burevestnik
треба динамівцям перемагати  , але...
але мабуть оті букмекери цього літа не бачили
товариських матчів Динамо,
а також матчів Хамрун-Жальгіріс. 
Ответить
+3
Main
Колоссальная колоссальность 
Ответить
0
easterly
Ну шо там, хейтери ржавої ідеології - методічкі вже видали?)
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-5
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