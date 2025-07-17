Колоссальный разрыв. Букмекеры назвали фаворита в матче Хамрун – Динамо
Специалисты считают, что шансы мальтийской команды против чемпионов Украины – минимальны
22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо».
Поединок состоится на стадионе «Victor Tedesco Stadium» в городе Хамрун. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы обеих команд. Победа подопечных Александра Шовковского оценивается в 1,49, успех мальтийцев – 6,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,90.
Кроме этого, специалисты считают, что футболисты «Хамруна» имеют минимальные шансы на проход в третий раунд по сумме двух встреч – 8,55 против 1,06 у «Динамо».
Второй поединок «Динамо» – «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Команды выйдут на поле в 21:00. Победитель этого противостояния выйдет в третий раунд – уже известны потенциальные соперники на этой стадии.
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