Колоссальный разрыв. Букмекеры назвали фаворита в матче Хамрун – Динамо

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо».

Поединок состоится на стадионе «Victor Tedesco Stadium» в городе Хамрун. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы обеих команд. Победа подопечных Александра Шовковского оценивается в 1,49, успех мальтийцев – 6,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,90.

Кроме этого, специалисты считают, что футболисты «Хамруна» имеют минимальные шансы на проход в третий раунд по сумме двух встреч – 8,55 против 1,06 у «Динамо».

Второй поединок «Динамо» – «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Команды выйдут на поле в 21:00. Победитель этого противостояния выйдет в третий раунд – уже известны потенциальные соперники на этой стадии.