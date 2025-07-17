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17 июля 2025, 10:13 | Обновлено 17 июля 2025, 10:16
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Самый возрастной победитель турнира Grand Slam рассказал о своем достижении

Кен Розуолл был одним из самых ярких лидеров мирового мужского тенниса

17 июля 2025, 10:13 | Обновлено 17 июля 2025, 10:16
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Самый возрастной победитель турнира Grand Slam рассказал о своем достижении
Getty Images/Global Images Ukraine. Кен Розуолл

Восьмикратный победитель турниров Большого шлема, легендарный австралийский теннисист Кен Розуолл был одним из самых ярких лидеров мирового мужского тенниса с середины 1950-х до середины 1970-х годов.

На сегодняшний день Розуолл остается самым возрастным чемпионом турнира Большого шлема (среди мужчин и женщин) в Открытую эру – рекорд, который Новак Джокович может побить, если выиграет еще один мейджор.

В новом выпуске подкаста The Sit-Down Кен Розуолл рассказал, что думает о том, что 24-кратный чемпион «Шлемов» из Сербии может побить его достижение.

«В любом случае я не против, но Новак, знаете, заслуживает свои рекорды, которых у него и так достаточно. Он выиграл больше «Шлемов», чем кто-либо еще, так что еще один не повредит», – сказал 90-летний Розуолл.

«Для меня это было просто одно из многих событий. Я продолжал играть в теннис – именно это и держало меня в форме, в тонусе».

Победа, которая сделала Розуолла рекордсменом, случилась на Australian Open 1972 года. 37-летний теннисист обыграл в финале 36-летнего соотечественника Мэла Андерсона в матче «золотых ветеранов» на кортах Куйонга, когда Открытый чемпионат Австралии проводился еще на травяном покрытии.

«Сетка не была настолько сильной, как могла бы быть, потому что многим европейцам не нравилось играть на траве в Австралии, и они не особенно стремились к этому, – вспоминал Розуолл. – Так что турнир 1972 года внезапно стал очень интересным для фанатов тенниса в Мельбурне, а зрительские трибуны были переполнены – это было здорово, когда мы с Мэлом играли финал».

С тех пор прошло много десятилетий. Розуолл, восьмикратный чемпион турниров Большого шлема, завершил карьеру после 25 лет в профессиональном туре.

Но, как он признается, думает он вовсе не о долгожительстве в спорте.

«Единственное, о чём я вспоминаю – это турниры, которые должен был выиграть, мог выиграть, имел шанс… например, мои четыре финала на Уимблдоне», – говорит Розуолл, который последний раз сыграл финал Уимблдона в 1974 году в возрасте 39 лет.

Тем не менее, его непревзойденный возрастной рекорд остается одним из величайших достижений в истории тенниса.

«Победа в 1972-м, – добавил он, – это то, что я все равно всегда помню».

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Кен Розуолл
Вячеслав Кулаковский Источник
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