Элитная компания Синнера: 11 игроков доходили до всех финалов Grand Slam

11 июля первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер переиграл серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдонского турнира 2025.

Итальянец одолел семикратного чемпиона травяного мейджора в Лондоне со счетом 6:3, 6:3, 6:4 за 1 час и 53 минуты.

Янник добрался до пятого финала Grand Slam и первого на Уимблдоне. Теперь у Синнера есть финальные матчи на всех четырех мейджорах: Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open.

Синнер стал лишь 11-м игроком в истории, котором удалось добрать до всех четырех главных финалов в карьере: