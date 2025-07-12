Элитная компания Синнера: 11 игроков доходили до всех финалов Grand Slam
11 июля Янник переиграл Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2025
11 июля первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер переиграл серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдонского турнира 2025.
Итальянец одолел семикратного чемпиона травяного мейджора в Лондоне со счетом 6:3, 6:3, 6:4 за 1 час и 53 минуты.
Янник добрался до пятого финала Grand Slam и первого на Уимблдоне. Теперь у Синнера есть финальные матчи на всех четырех мейджорах: Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open.
Синнер стал лишь 11-м игроком в истории, котором удалось добрать до всех четырех главных финалов в карьере:
- Род Лейвер
- Кен Роузуолл
- / Иван Лендл
- Стефан Эдберг
- Джим Курьє
- Андре Агасси
- Роджер Федерер
- Рафаэль Надаль
- Новак Джокович
- Энди Маррей
- Янник Синнер
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