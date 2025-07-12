Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элитная компания Синнера: 11 игроков доходили до всех финалов Grand Slam
Уимблдон
12 июля 2025, 15:12 |
251
0

Элитная компания Синнера: 11 игроков доходили до всех финалов Grand Slam

11 июля Янник переиграл Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2025

12 июля 2025, 15:12 |
251
0
Элитная компания Синнера: 11 игроков доходили до всех финалов Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

11 июля первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер переиграл серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдонского турнира 2025.

Итальянец одолел семикратного чемпиона травяного мейджора в Лондоне со счетом 6:3, 6:3, 6:4 за 1 час и 53 минуты.

Янник добрался до пятого финала Grand Slam и первого на Уимблдоне. Теперь у Синнера есть финальные матчи на всех четырех мейджорах: Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open.

Синнер стал лишь 11-м игроком в истории, котором удалось добрать до всех четырех главных финалов в карьере:

  • Род Лейвер
  • Кен Роузуолл
  • / Иван Лендл
  • Стефан Эдберг
  • Джим Курьє
  • Андре Агасси
  • Роджер Федерер
  • Рафаэль Надаль
  • Новак Джокович
  • Энди Маррей
  • Янник Синнер
По теме:
Шанс на трофей: украинка пробилась в финальный матч Уимблдона-2025 U-14!
Анисимова vs Свентек. Букмекеры выбрали чемпионку Уимблдона-2025
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Уимблдон-2025 Род Лейвер Кен Роузуолл Стефан Эдберг Джим Курье Андре Агасси Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Поддерживал Динамо, рисовал граффити, погиб под Бахмутом
Война | 12 июля 2025, 09:00 5
Склоним головы. Поддерживал Динамо, рисовал граффити, погиб под Бахмутом
Склоним головы. Поддерживал Динамо, рисовал граффити, погиб под Бахмутом

Два года назад не стало фаната киевлян, 23-летнего Николая Кузнецова

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
Футбол | 11 июля 2025, 18:58 9
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы

Кристал Пэлас придется играть в Лиге конференций

Трофей ждет: Олейникова в Гааге пробилась в крупнейший финал в карьере
Теннис | 12.07.2025, 14:41
Трофей ждет: Олейникова в Гааге пробилась в крупнейший финал в карьере
Трофей ждет: Олейникова в Гааге пробилась в крупнейший финал в карьере
Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Футбол | 12.07.2025, 07:47
Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Футбол | 12.07.2025, 08:55
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
11.07.2025, 00:51 1
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
11.07.2025, 01:51
Футбол
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
11.07.2025, 00:35 6
Бокс
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
11.07.2025, 21:21 6
Волейбол
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
11.07.2025, 05:28
Футбол
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем