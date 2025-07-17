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  4. Позор конечно: россиянка в Риме проиграла матч со счета 7:6, 5:1 (40:15)
WTA
17 июля 2025, 09:07 | Обновлено 17 июля 2025, 09:14
90
0

Позор конечно: россиянка в Риме проиграла матч со счета 7:6, 5:1 (40:15)

Татьяна Прозорова отлетела от Далилы Спитери в первом раунде турнира WTA 125 в Италии

17 июля 2025, 09:07 | Обновлено 17 июля 2025, 09:14
90
0
Позор конечно: россиянка в Риме проиграла матч со счета 7:6, 5:1 (40:15)
Getty Images/Global Images Ukraine. Далила Спитери

«Нейтральная» теннисистка Татьяна Прозорова опозорилась на грунтовом турнире WTA 125 в Риме, Италия.

В первом раунде представительница болот вышла на корт против итальянки Далилы Спитери (WTA 452). Встреча завершилась за 2 часа и 52 минуты в трех сетах победой Далилы, которая была на грани поражения.

WTA 125 Рим. Грунт, 1/8 финала

Татьяна Прозорова [4] – Далила Спитери (Италия) – 7:6 (7:5), 5:7, 2:6

Спитери после проигранной первой партии уступала 1:5 (15:40) во второй. В итоге Далила отыграла три матчбола и оформила камбек.

Следующей оппоненткой итальянки будет Тамара Зиданшек (Словения, WTA 188).

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WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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