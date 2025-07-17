Позор конечно: россиянка в Риме проиграла матч со счета 7:6, 5:1 (40:15)

«Нейтральная» теннисистка Татьяна Прозорова опозорилась на грунтовом турнире WTA 125 в Риме, Италия.

В первом раунде представительница болот вышла на корт против итальянки Далилы Спитери (WTA 452). Встреча завершилась за 2 часа и 52 минуты в трех сетах победой Далилы, которая была на грани поражения.

WTA 125 Рим. Грунт, 1/8 финала

Татьяна Прозорова [4] – Далила Спитери (Италия) – 7:6 (7:5), 5:7, 2:6

Спитери после проигранной первой партии уступала 1:5 (15:40) во второй. В итоге Далила отыграла три матчбола и оформила камбек.

Следующей оппоненткой итальянки будет Тамара Зиданшек (Словения, WTA 188).