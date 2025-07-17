Бразилия17 июля 2025, 05:04 |
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Сантос – Фламенго – 1:0. Как забил Неймар. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Бразилии
17 июля 2025, 05:04 |
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В ночь на 17 июля состоялся матч 14-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Фламенго.
Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Единственный гол на 85-й минуте забил звездный бразильский форвард Неймар.
Чемпионат Бразилии. 14-й тур
Сантос – Фламенго – 1:0
Гол: Неймар, 85
Видеообзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос).
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