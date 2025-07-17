В ночь на 17 июля состоялся матч 14-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Фламенго.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Единственный гол на 85-й минуте забил звездный бразильский форвард Неймар.

Чемпионат Бразилии. 14-й тур

Сантос – Фламенго – 1:0

Гол: Неймар, 85

Видеообзор матча