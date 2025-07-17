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  4. Сантос – Фламенго – 1:0. Как забил Неймар. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Бразилии
Сантос
17.07.2025 02:00 – FT 1 : 0
Фламенго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
17 июля 2025, 05:04 |
114
0

Сантос – Фламенго – 1:0. Как забил Неймар. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Бразилии

17 июля 2025, 05:04 |
114
0
Сантос – Фламенго – 1:0. Как забил Неймар. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 17 июля состоялся матч 14-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Фламенго.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 85-й минуте забил звездный бразильский форвард Неймар.

Чемпионат Бразилии. 14-й тур

Сантос – Фламенго – 1:0

Гол: Неймар, 85

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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