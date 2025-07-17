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Чемпионат Бразилии
Сантос
17.07.2025 02:00 – FT 1 : 0
Фламенго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
17 июля 2025, 04:11 | Обновлено 17 июля 2025, 05:00
127
0

Неймар на 85-й принес Сантосу сенсационную победу над лидером чемпионата

Святые переиграли Фламенго со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Бразилии

17 июля 2025, 04:11 | Обновлено 17 июля 2025, 05:00
127
0
Неймар на 85-й принес Сантосу сенсационную победу над лидером чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В ночь на 17 июля состоялся матч 14-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Фламенго.

Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 85-й минуте забил звездный бразильский форвард Неймар. Ней принес сенсационную победу своему коллективу – Сантос котировался андердгом у букмекерских контор.

Для Неймара этот гол стал первым в официальных встречах после продления контракт с Сантосом. Всего же, с момента возвращения в родной клуб в январе 2025 года, на его счету 13 матчей и 4 забитых мяча.

В таблице чемпионата Бразилии Сантос с 14 очками идет на 14-й позиции. Фламенго с 27 пунктами возглавляет национальное первенство.

Чемпионат Бразилии. 14-й тур

Сантос – Фламенго – 1:0

Гол: Неймар, 85

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос).
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Сантос Фламенго чемпионат Бразилии по футболу Неймар
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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