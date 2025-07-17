Неймар на 85-й принес Сантосу сенсационную победу над лидером чемпионата
Святые переиграли Фламенго со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Бразилии
В ночь на 17 июля состоялся матч 14-го тура чемпионата Бразилии между командами Сантос и Фламенго.
Поединок прошел на стадионе Вила Бельмиро. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Единственный гол на 85-й минуте забил звездный бразильский форвард Неймар. Ней принес сенсационную победу своему коллективу – Сантос котировался андердгом у букмекерских контор.
Для Неймара этот гол стал первым в официальных встречах после продления контракт с Сантосом. Всего же, с момента возвращения в родной клуб в январе 2025 года, на его счету 13 матчей и 4 забитых мяча.
В таблице чемпионата Бразилии Сантос с 14 очками идет на 14-й позиции. Фламенго с 27 пунктами возглавляет национальное первенство.
Чемпионат Бразилии. 14-й тур
Сантос – Фламенго – 1:0
Гол: Неймар, 85
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