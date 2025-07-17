Украинизация дорого обходится ЛНЗ, но и ставка на легионеров не сработала

Уже два сезона в украинской Премьер-лиге провел черкасский ЛНЗ – клуб, имеющий весьма амбициозных руководителей и хорошие, по меркам нынешней украинской Премьер-лиги, финансовые возможности, но пока откровенно не хватавший звезд с небес. Чем запомнились «фиолетовые» за этот отрезок в элите отечественного футбола? Прежде всего, пожалуй, своей ставкой на подписание иностранных ноумеймов, за которых боссы клуба соглашались платить живые деньги. Именно так в Черкассах появились Мухаррем Яшари, Молло Бессала, Эйнел Соареш, Арад Бар, Хайдин Салиху и многие другие…

В премьерном своем сезоне в УПЛ ЛНЗ потратил на подписание легионеров 950 тысяч евро, если опираться на данные, которые приводит портал Transfermarkt. Такие деньги пошли на покупку пятерых иностранных футболистов. В сезоне-2024/25 «фиолетовые» продолжили активно тратиться на легионеров, оформив на этот раз четыре подписания на общую сумму в 1,18 миллиона евро.

По сути, концепция развития и существования ЛНЗ в УПЛ была достаточно ясна. Пригласив в клуб на ответственные посты людей, которые до этого не имели прямого отношения к футболу, а занимались его анализом буквально со стороны в статусе журналистов, блогеров или обозревателей, высшее руководство «фиолетовых», по сути, решило сыграть… Нет, не в рулетку, конечно, но уж как минимум в такой себе Football Manager. Задача, очевидно, перед прежними генеральным и спортивным директорами была поставлена следующая – провести масштабный скаутинг при минимальных капиталовложениях, и найти отличных по меркам УПЛ исполнителей за, опять же, небольшие деньги.

Ставка на легионеров, прежде всего, была связана с ограниченностью внутреннего рынка, где по-настоящему хороших футболистов найти не так уж и просто, а те, которые есть и потенциально могли бы усилить ЛНЗ оказывались черкасскому клубу банально не по карману. История с сорвавшимся ранее переходом ненужного «Шахтеру» вингера Ивана Петряка в стан «фиолетовых» здесь более чем показательна. Футболист «горняков» банально не пожелал идти на понижение зарплаты, предпочтя тренировки с командой U-19 возможности реально вернуться на хороший уровень…

Важно и то, что в ЛНЗ изначально поняли, что в целом хотят быть самодостаточным клубом, не зависящим от прихотей наших грандов – «Динамо» и «Шахтера». Именно поэтому «фиолетовые» не стали прибегать к распространенной среди других клубов УПЛ практике массовых аренд исполнителей киевской или донецкой команды, которая в целом еще никого, кроме разве что «Зари», не приводила к существенным успехам.

Появление в ЛНЗ иностранных игроков из таких клубов как «Тренчин», «Дрита», «Левадия», «Цюрих» и т.д. стало следствием ставки на иностранцев в концепции, где главный тренер должен был бы помочь легионерам не только быстро адаптироваться к украинскому футболу и реалиям жизни в условиях военного положения, но и добиться от иностранцев желательно быстрого прогресса, что помогло бы потенциально выгодно перепродать этих игроков, чтобы заработать деньги, часть из которых была бы реинвестирована в очередное усиление состава.

Но в целом, по прошествии двух лет, можно констатировать, что эта стратегия не сработала. Одно дело добиваться успехов в виртуальной игре, где можно потратить много часов на доскональный анализ и изучение цифр, а также особенностей игрового процесса, чтобы затем продемонстрировать выдающийся прогресс и привести какой-то скромный клуб к величайшим победам, даже в Лиге чемпионов. Совсем другое – иметь дело с реальностью, где главный тренер может то ли не выдавать зрелищный футбол при неплохом турнирном результате (Олег Дулуб), то ли просто не оправдать выданных авансов и начать хандрить из-за ситуации с террористическими атаками россиян (Андреас Карраско)…

ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Да и легионеры, которых привезли за два года в ЛНЗ, откровенно говоря, не впечатлили. Единственным, кто показал себя во всей красе и удивил стал представитель Косово Мухаррем Яшари, причем, что любопытно, он же оказался наиболее дешевым из всех иностранных игроков, которых за этот период «фиолетовые» подписывали за реальные деньги.

Купив Яшари за 50 тысяч евро, в какой-то момент ЛНЗ мог бы спокойно продать этого игрока за 1-1,5 миллиона евро, тем самым компенсировав затраты практически на всех легионеров, приобретенных за два года. Но боссы «фиолетовых» не спешили расставаться с Мухарремом, да и выставленный ими ценник распугал большинство заинтересованных клубов, вследствие чего Яшари и ЛНЗ пришли к взаимовыгодному решению о пролонгации сотрудничества на срок до конца 2026 года.

Большинство остальных легионеров ЛНЗ со временем стали для этого клуба не активом, а балластом. Ныне «фиолетовые» уже избавились от Бара, Тилля, Бессала, Салиху, а чуть ранее признали неудачным опыт сотрудничества с Халайлой и Итало Магнатой, которые также более чем бесславно покинули Черкассы. Когда же на пост главного тренера ЛНЗ был назначен Виталий Пономарев, и вовсе стало понятно: от прежней игры в Football Manager с привлечением всех возможных внешних рынков клуб переходит к другой модели – максимальной украинизации.

Другой вопрос, что практически тут же высшее руководство ЛНЗ столкнулось с другой реальностью: на подписание более-менее достойных молодых футболистов с украинским паспортом требуется даже больше денег, нежели на приглашение иностранцев в условиях полномасштабной войны. Говорим исключительно языком цифр: на текущий момент «фиолетовые» за деньги подписали трех новичков в летнее трансферное окно, на которых суммарно ушло 1,25 миллиона евро. Очевидно, что подобного рода украинизация состава очень дорого обходится ЛНЗ, но пойти на нее в клубе решились после прежнего неудачного опыта с иностранцами…

Нужно понимать, что ставка на Виталия Пономарева со стороны боссов ЛНЗ изначально выглядит большой авантюрой. Дело в том, что этот специалист ранее отлично проявил себя в УПЛ с «Рухом», но там условия работы у него были кардинально иными. Во львовском клубе Пономарев имел возможность делать основную ставку на молодых украинцев, прошедших через академию «Руха», в то время как в ЛНЗ подобного рода «футбольные ресурсы» для Виталия будут недоступны. Да и результаты, которые в последних сезонах показывала юношеская команда «фиолетовых» в чемпионате Украины U-19 не способны добавлять никакого оптимизма относительно того, что вскоре ЛНЗ может усилиться кем-то из своих собственных юных талантов.

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Выходит, что приглашая Пономарева в ЛНЗ не могли не понимать, к каким переменам все сведется: что количество легионеров будет уменьшаться (очевидно, этот процесс этим летом еще точно не завершен, так как крайне сомнительными в Черкассах прямо сейчас выглядят перспективы как минимум Марка Ассинора и Фрэнсиса Момо), а вот на подписании молодых украинцев новый коуч будет настаивать, причем весьма активно. Последнее обязательно приведет к необходимости инвестировать еще больше, а вот окажется ли подобная стратегия более успешной, чем прежняя – большой вопрос, ответ на который нам и предстоит узнать в новом сезоне.

Как минимум пока все выглядит таким образом, что ЛНЗ, не продав Яшари и приобретя ряд не таких уж и дешевых, по меркам нынешней УПЛ, украинцев серьезно рискует очередными миллионами евро… Ведь чем завершился период «капитализации талантов» в «Рухе», которых Григорий Козловский на словах оценивал в 5, 7, а то и 10 миллионов евро, мы прекрасно помним – никакой существенной прибыли, кроме схемы с «Карпатами», львовскому клубу кадровое «наследие Пономарева» не принесло.

С другой стороны, в момент, когда тот же «Кривбасс», например, активно «легионизируется» обратные процессы в ЛНЗ уж точно выглядят чем-то необычным, а от того и интересным. А в лиге, где зачастую события на поле не обеспечивают большинству болельщиков должного уровня заинтересованности, приходится находить и радоваться даже таким, «искусственным», интригам…