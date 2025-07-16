Как в Осиеке и Динамо пояснили причину, почему матч был завершен досрочно

16 июля состоялся товарищеский матч между командами Осиек (Хорватия) и Динамо Киев (Украина).

Поединок завершился досрочно на 84-й минуте при счете 1:0 в пользу хорватского коллектива. Главный арбитр встречи устал от постоянных нарушений правила в, казалось бы, обычном спарринге, который предназначен для подготовки к сезону, и дал финальный свисток.

Пресс-службы Осиека и Динамо по-разному пояснили причину, почему матч был завершен преждевременно. Если бело-синие на официальном сайте написали: «...После очередного нарушения правил арбитр остановил игру и досрочно прекратил матч на 84-й минуте...», то вот хорваты четко назвали виновников.

«Из-за нервозности украинцев судья вынес решение о досрочном завершении матча.

На 85-й минуте австрийский арбитр Вайнбергер, после нервозной реакции украинского нападающего Ваната и очередной серии безобидных толчков игроков на поле, решил покинуть поле вместе cо своими помощниками, что, конечно же, означало конец матча. Вайнбергер предупредил киевлян, что не намерен постоянно терпеть их неадекватные реакции на поле, но в последние минуты окончательно потерял терпение», – идется на сайте ФК Осиек.

Видеообзор матча Динамо – Осиек