ВИДЕО. Шапаренко получил красную на первой минуте второго тайма
По договоренности между командами Николая поменял Александр Яцык
16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».
На 46-й минуте Николай Шапаренко не справился с эмоциями и оттолкнул соперника.
Арбитр решил, что это неспортивное поведение со стороны украинского полузащитника, и удалил его.
В предыдущем матче с румынским «Корвинулом» был удален Александр Тимчик.
Единственным отличием в матче с «Осиеком» является то, что по договоренности между командами при красной карточке есть возможность провести замену. Вместо Николая Шапаренко на поле вышел Александр Яцик.
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