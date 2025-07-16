ВИДЕО. Шапаренко получил красную на первой минуте второго тайма

16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».

На 46-й минуте Николай Шапаренко не справился с эмоциями и оттолкнул соперника.

Арбитр решил, что это неспортивное поведение со стороны украинского полузащитника, и удалил его.

В предыдущем матче с румынским «Корвинулом» был удален Александр Тимчик.

Единственным отличием в матче с «Осиеком» является то, что по договоренности между командами при красной карточке есть возможность провести замену. Вместо Николая Шапаренко на поле вышел Александр Яцик.