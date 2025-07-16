Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шапаренко получил красную на первой минуте второго тайма
Товарищеские матчи
16 июля 2025, 19:30 | Обновлено 16 июля 2025, 19:33
109
1

ВИДЕО. Шапаренко получил красную на первой минуте второго тайма

По договоренности между командами Николая поменял Александр Яцык

16 июля 2025, 19:30 | Обновлено 16 июля 2025, 19:33
109
1
ВИДЕО. Шапаренко получил красную на первой минуте второго тайма
ФК Динамо

16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».

На 46-й минуте Николай Шапаренко не справился с эмоциями и оттолкнул соперника.

Арбитр решил, что это неспортивное поведение со стороны украинского полузащитника, и удалил его.

В предыдущем матче с румынским «Корвинулом» был удален Александр Тимчик.

Единственным отличием в матче с «Осиеком» является то, что по договоренности между командами при красной карточке есть возможность провести замену. Вместо Николая Шапаренко на поле вышел Александр Яцик.

По теме:
Забивали во втором тайме. Оболонь в спарринге обыграла Черноморец
ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча
Динамо – Осиек. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Николай Шапаренко Александр Яцык Динамо Киев товарищеские матчи Осиек чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ удаление (красная карточка)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Бокс | 16 июля 2025, 11:18 1
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»

Украинский боксер ответил на вопросы журналистов накануне боя с Дюбуа

ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты
Футбол | 16 июля 2025, 18:15 0
ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты
ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты

Новое лого покажут в четверг

Нападающий сборной Украины может сменить клуб. Готовится предложение
Футбол | 16.07.2025, 13:45
Нападающий сборной Украины может сменить клуб. Готовится предложение
Нападающий сборной Украины может сменить клуб. Готовится предложение
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Футбол | 16.07.2025, 06:30
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Бокс | 16.07.2025, 09:15
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
 Шараренко)) Господи как эту фамилию уже не коверкали)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
16.07.2025, 07:06
Футбол
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36 1
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
15.07.2025, 17:27
Бокс
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
14.07.2025, 18:59 22
Футбол
«Лучший в истории». Кличко выбрал боксера, который сильнее Усика и брата
«Лучший в истории». Кличко выбрал боксера, который сильнее Усика и брата
14.07.2025, 23:51
Бокс
Дюбуа объяснил, почему был нокаутирован Усиком в первом бою
Дюбуа объяснил, почему был нокаутирован Усиком в первом бою
14.07.2025, 20:50 1
Бокс
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем