Мальме – Иберия 1999 – 3:1. Шведы идут дальше. Видео голов и обзор матча

15 июля в городе Мальме (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Ечемпионов 2025/26. Шведский Мальме принимал грузинский клуб Иберия 1999.

Первый матч Мальме выиграл со счетом 3:1. Так что в ответном поединке мог играть по результату.

Однако хозяева решили не испытывать судьбу и действовали активно. Мальме забил три мяча, и только после этого гости смогли ответить голом престижа.

В следующем раунде Мальме сыграет с латвийским клубом РФШ. Первый поединок пройдет в Латвии 22 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Швеция

Мальме (Швеция) – Иберия 1999 (Грузия) – 3:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Таха Али, 55, 89, Янссон, 60 – Дзагания, 90+3

Видео голов и обзор матча