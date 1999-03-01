Мальме – Иберия 1999 – 3:1. Шведы идут дальше. Видео голов и обзор матча
Мальме одержал победу и в ответном матче
15 июля в городе Мальме (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Ечемпионов 2025/26. Шведский Мальме принимал грузинский клуб Иберия 1999.
Первый матч Мальме выиграл со счетом 3:1. Так что в ответном поединке мог играть по результату.
Однако хозяева решили не испытывать судьбу и действовали активно. Мальме забил три мяча, и только после этого гости смогли ответить голом престижа.
В следующем раунде Мальме сыграет с латвийским клубом РФШ. Первый поединок пройдет в Латвии 22 июля.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Швеция
Мальме (Швеция) – Иберия 1999 (Грузия) – 3:1 (первый матч – 3:1)
Голы: Таха Али, 55, 89, Янссон, 60 – Дзагания, 90+3
Видео голов и обзор матча
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