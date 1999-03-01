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Лига Чемпионов
Проходит дальше Мальмё
15.07.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 3 : 1
Иберия 1999
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 июля 2025, 20:26 | Обновлено 16 июля 2025, 20:27
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0

Мальме – Иберия 1999 – 3:1. Шведы идут дальше. Видео голов и обзор матча

Мальме одержал победу и в ответном матче

16 июля 2025, 20:26 | Обновлено 16 июля 2025, 20:27
61
0
Мальме – Иберия 1999 – 3:1. Шведы идут дальше. Видео голов и обзор матча
ФК Мальме

15 июля в городе Мальме (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Ечемпионов 2025/26. Шведский Мальме принимал грузинский клуб Иберия 1999.

Первый матч Мальме выиграл со счетом 3:1. Так что в ответном поединке мог играть по результату.

Однако хозяева решили не испытывать судьбу и действовали активно. Мальме забил три мяча, и только после этого гости смогли ответить голом престижа.

В следующем раунде Мальме сыграет с латвийским клубом РФШ. Первый поединок пройдет в Латвии 22 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Швеция

Мальме (Швеция) – Иберия 1999 (Грузия) – 3:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Таха Али, 55, 89, Янссон, 60 – Дзагания, 90+3

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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