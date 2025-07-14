15 июля на Эледа пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Мальме встретится с Иберией 1999. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Мальме

Команда достаточно давно и стабильно на виду в шведском футболе. Она не достигала тех еврокубковых вершин, что покорил Гетеборг Эрикссона. Но зато удается доминировать внутри своей страны. И ничего не изменилось в этом плане ничего и в 2024-м году, разве что титул очередной оформили показательно легко, создав преимущество 10+ голов.

Сейчас подобного нет, наоборот, в Аллвескан фаворит в положении догоняющего, что отстал на десяток очков от нынешнего лидера. Понятно, что это хотят перекрыть высоким результатом в еврокубках (хотя январские матчи 2025-го в Лиге Европы как раз и аукнулись). И по крайней мере первый шаг можно считать уверенным: не минимально победили на выезде, фактически убив интригу насчет того, кто пройдет в следующий раунд.

Иберия 1999

Клуб с таким названием мало кому знаком, особенно за пределами страны. Но вообще-то это Сабуртало, довольно успешный проект, что просто решился на ребрендинг перед началом прошлого сезона. И после этого сумел наконец-то вернуть себе чемпионский титул. Более того, все идет к тому, что получится его и удержать: первую часть розыгрыша нынешнего сезона в Грузии закончили с явным преимуществом над Дилой Гори, 44 против 38, не говоря уже обо всех остальных.

Но это было весной. Летом уже был неприятный звоночек с проигранными матчами Суперкубка. А потом в Тбилиси фактически провалились против скандинавов: ограничились только классическим голом престижа после того, как сначала пропустили трижды.

Статистика личных встреч

До прошлого вторника клубы ни разу не играли друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов. Интрига тут убита, но все же Рюндстрему и его подопечных точно было мало побед в этом сезоне, так что вряд ли они будут так уж благодушны. Ставим на то, что хозяева поля снова победят c форой -1.5 (коэффициент - 1,89).