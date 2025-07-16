16.07.2025 16:00 – FT 3 : 0
Украина. Первая лига16 июля 2025, 17:40 | Обновлено 16 июля 2025, 18:08
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Подолье – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
16 июля 2025, 17:40 | Обновлено 16 июля 2025, 18:08
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
16 июля в 16:00 встречаются Подолье Хмельницкий и Нива Винница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проводят матч в городе Хмельницкий.
Подолье сохранило прописку в Первой лиге, а Нива выступает во Второй лиге.
Подолье – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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