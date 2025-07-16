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Товарищеские матчи
Подолье
16.07.2025 16:00 – FT 3 : 0
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 июля 2025, 17:40 | Обновлено 16 июля 2025, 18:08
23
0

Подолье – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 июля 2025, 17:40 | Обновлено 16 июля 2025, 18:08
23
0
Подолье – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Подолье Хмельницкий

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 16:00 встречаются Подолье Хмельницкий и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят матч в городе Хмельницкий.

Подолье сохранило прописку в Первой лиге, а Нива выступает во Второй лиге.

Подолье – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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