Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 16:00 встречаются Подолье Хмельницкий и Нива Винница.

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Команды проводят матч в городе Хмельницкий.

Подолье сохранило прописку в Первой лиге, а Нива выступает во Второй лиге.

Подолье – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция