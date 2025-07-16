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Товарищеские матчи
Подолье
16.07.2025 16:00 – FT 3 : 0
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 июля 2025, 18:23 | Обновлено 16 июля 2025, 18:37
186
0

Подолье из Хмельницкого в спарринге переиграло винницкую Ниву

В конце товарищеского матча на поле возникла небольшая потасовка

16 июля 2025, 18:23 | Обновлено 16 июля 2025, 18:37
186
0
Подолье из Хмельницкого в спарринге переиграло винницкую Ниву
ФК Подолье

Украинские клубы провели очередной контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 16:00 встречались Подолье Хмельницкий и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели спарринг в городе Хмельницкий. Хозяева выиграли контрольную игру со счетом 3:0.

В конце товарищеского матча на поле возникла небольшая потасовка.

Подолье весной сохранило прописку в Первой лиге, а Нива выступает во Второй лиге.

Товарищеский матч. 16 июля. Хмельницкий

Подолье Хмельницкий – Нива Винница – 3:0

Видеозапись матча

Инфографика

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Нива Винница Подолье Хмельницкий контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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