Подолье из Хмельницкого в спарринге переиграло винницкую Ниву
В конце товарищеского матча на поле возникла небольшая потасовка
Украинские клубы провели очередной контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
16 июля в 16:00 встречались Подолье Хмельницкий и Нива Винница.
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Команды провели спарринг в городе Хмельницкий. Хозяева выиграли контрольную игру со счетом 3:0.
В конце товарищеского матча на поле возникла небольшая потасовка.
Подолье весной сохранило прописку в Первой лиге, а Нива выступает во Второй лиге.
Товарищеский матч. 16 июля. Хмельницкий
Подолье Хмельницкий – Нива Винница – 3:0
Видеозапись матча
Инфографика
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