Подолье из Хмельницкого в спарринге переиграло винницкую Ниву

Украинские клубы провели очередной контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 16:00 встречались Подолье Хмельницкий и Нива Винница.

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Команды провели спарринг в городе Хмельницкий. Хозяева выиграли контрольную игру со счетом 3:0.

В конце товарищеского матча на поле возникла небольшая потасовка.

Подолье весной сохранило прописку в Первой лиге, а Нива выступает во Второй лиге.

Товарищеский матч. 16 июля. Хмельницкий

Подолье Хмельницкий – Нива Винница – 3:0

Видеозапись матча

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