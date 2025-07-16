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Агробизнес
16.07.2025 15:00 – FT 3 : 3
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
16 июля 2025, 17:29 |
235
0

Агробизнес и тернопольская Нива провели результативный матч

Поединок прошел в Волочиске на стадионе «Юность»

16 июля 2025, 17:29 |
235
0
Агробизнес и тернопольская Нива провели результативный матч
ФК Агробизнес

«Агробизнес» и «Нива» Тернополь продолжают учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона в Первой лиге. Команды сыграли контрольный матч на поле «Агробизнеса».

Гости открыли счет уже на 4-й минуте поединка. Отличился игрок, который находится в «Ниве» на просмотре.

«Агробизнес» отыгрался на 17-й минуте благодаря голу Максима Войтиховского. Однако затем хозяева пропустили еще два мяча.

Под занавес первого тайма Андрей Зинь сократил отставание. А в самом начале второй половине матча Даниил Сидоренко сравнял счет. Больше команды не забивали.

Товарищеский матч. 16 июля. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» Волочиск – «Нива» Тернополь – 3:3

Голы: Войтиховский, 17, Зинь, 45, Сидоренко, 46 – игрок на просмотре, 4, Паламарчук, 35, Напуда, 40

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товарищеские матчи Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы стартовые составы Агробизнес Максим Войтиховский Даниил Сидоренко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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