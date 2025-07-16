Агробизнес и тернопольская Нива провели результативный матч

«Агробизнес» и «Нива» Тернополь продолжают учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона в Первой лиге. Команды сыграли контрольный матч на поле «Агробизнеса».

Гости открыли счет уже на 4-й минуте поединка. Отличился игрок, который находится в «Ниве» на просмотре.

«Агробизнес» отыгрался на 17-й минуте благодаря голу Максима Войтиховского. Однако затем хозяева пропустили еще два мяча.

Под занавес первого тайма Андрей Зинь сократил отставание. А в самом начале второй половине матча Даниил Сидоренко сравнял счет. Больше команды не забивали.

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Товарищеский матч. 16 июля. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» Волочиск – «Нива» Тернополь – 3:3

Голы: Войтиховский, 17, Зинь, 45, Сидоренко, 46 – игрок на просмотре, 4, Паламарчук, 35, Напуда, 40