Агробизнес и тернопольская Нива провели результативный матч
Поединок прошел в Волочиске на стадионе «Юность»
«Агробизнес» и «Нива» Тернополь продолжают учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона в Первой лиге. Команды сыграли контрольный матч на поле «Агробизнеса».
Гости открыли счет уже на 4-й минуте поединка. Отличился игрок, который находится в «Ниве» на просмотре.
«Агробизнес» отыгрался на 17-й минуте благодаря голу Максима Войтиховского. Однако затем хозяева пропустили еще два мяча.
Под занавес первого тайма Андрей Зинь сократил отставание. А в самом начале второй половине матча Даниил Сидоренко сравнял счет. Больше команды не забивали.
Товарищеский матч. 16 июля. Волочиск, стадион «Юность»
«Агробизнес» Волочиск – «Нива» Тернополь – 3:3
Голы: Войтиховский, 17, Зинь, 45, Сидоренко, 46 – игрок на просмотре, 4, Паламарчук, 35, Напуда, 40
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