Агробизнес проводит контрольный матч с Нивой Тернополь. Стартовые составы

«Агробизнес» и «Нива» Тернополь продолжают учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона в Первой лиге. Команды проведут спарринг на поле «Агробизнеса».

«Агробизнес» проведет седьмой контрольный матч. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2). Затем были ничья с «Рухом» (1:1) и победа над дебютантом Первой лиги клубом «Пробой» (3:1). Также «Агробизнес» со счетом 3:2 обыграл львовские «Карпаты», а в предыдущем спарринге сыграл вничью 0:0 с хмельницким «Подольем».

«Нива» тоже активно готовится к новому сезону. В контрольных матчах команда сыграла с «Вересом» (0:3), «Рухом» (2:1), «Пробоем» (1:2), а также с киевской «Оболонью» (1:5 и 1:0).

Поединок «Агробизнес» – «Нива» пройдет на стадионе «Юность» в Волочиске. Начало встречи в 15:00.

Ранее сообщалось, что тернопольская «Нива» подпишет пять новичков.