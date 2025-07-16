С новым тренером. Ворскла проводит спарринг с запорожским Металлургом

Полтавская «Ворскла» и запорожский «Металлург» продолжают подготовку к старту нового чемпионата. В среду, 16 июля, команды сыграют контрольный матч на поле «Ворсклы».

«Ворскла» неудачно повела прошлый сезон. Команда попала в зону переходных матчей и проиграла «Кудровке» дуэль за место в УПЛ.

Перед летними учебно-тренировочными сборами главным тренером команды стал Желько Любенович. Но специалист покинул свой пост, сославшись на семейные обстоятельства.

Теперь новым главным тренером полтавского клуба стал Александр Бабич. Специалисту предстоит собрать команду, просмотрев много потенциальных новичков.

Запорожский «Металлург» в прошлом сезоне не смог сберечь место в Первой лиге. Команда проиграла в переходных матчах с ФК «Чернигов». Но если «Минай» из-за финансовых трудностей снимется с чемпионата, то его место займет именно запорожский «Металлург».