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Товарищеские матчи
Ворскла
16.07.2025 13:00 – FT 2 : 2
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
16 июля 2025, 16:01 |
469
1

Дебют Бабича. Ворскла провела спарринг с запорожским Металлургом

Поединок завершился вничью 2:2

16 июля 2025, 16:01 |
469
1
Дебют Бабича. Ворскла провела спарринг с запорожским Металлургом
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» и запорожский «Металлург» продолжают подготовку к старту нового чемпионата. В среду, 16 июля, команды сыграли контрольный матч на поле «Ворсклы».

«Ворскла» 15 июля получила нового тренера. Работать с командой будет Александр Бабич. В прошлом сезоне специалист возглавлял одесский «Черноморец».

Первый поединок с новым тренером «Ворскла» завершила вничью 2:2. Полтавская команда дважды вела в счете, но победу не удержала. Голами в составе «Металлурга» отметились Владислав Нехтий и Тимофей Мачулян.

Запорожский «Металлург» пока точно не знает, в каком дивизионе украинского футбола будет выступать в следующем сезоне. Команда по итогам прошлого чемпионата опустилась во Вторую лигу. Но если «Минай» снимется с чемпионата Первой лиги, то место клуба займет именно запорожский «Металлург».

Товарищеский матч. 16 июля

«Ворскла» Полтава – «Металлург» Запорожье – 2:2

Голы: гол, 22, гол, 40, – Нехтий, 34, Мачулян, ?.

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Металлург Запорожье товарищеские матчи Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Galushka_na_maximalkah
А за Ворсклу кто забивал? Неужели журналистам это так сложно выяснить? 
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