Дебют Бабича. Ворскла провела спарринг с запорожским Металлургом

Полтавская «Ворскла» и запорожский «Металлург» продолжают подготовку к старту нового чемпионата. В среду, 16 июля, команды сыграли контрольный матч на поле «Ворсклы».

«Ворскла» 15 июля получила нового тренера. Работать с командой будет Александр Бабич. В прошлом сезоне специалист возглавлял одесский «Черноморец».

Первый поединок с новым тренером «Ворскла» завершила вничью 2:2. Полтавская команда дважды вела в счете, но победу не удержала. Голами в составе «Металлурга» отметились Владислав Нехтий и Тимофей Мачулян.

Запорожский «Металлург» пока точно не знает, в каком дивизионе украинского футбола будет выступать в следующем сезоне. Команда по итогам прошлого чемпионата опустилась во Вторую лигу. Но если «Минай» снимется с чемпионата Первой лиги, то место клуба займет именно запорожский «Металлург».

Товарищеский матч. 16 июля

«Ворскла» Полтава – «Металлург» Запорожье – 2:2

Голы: гол, 22, гол, 40, – Нехтий, 34, Мачулян, ?.