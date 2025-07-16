Дебют Бабича. Ворскла провела спарринг с запорожским Металлургом
Поединок завершился вничью 2:2
Полтавская «Ворскла» и запорожский «Металлург» продолжают подготовку к старту нового чемпионата. В среду, 16 июля, команды сыграли контрольный матч на поле «Ворсклы».
«Ворскла» 15 июля получила нового тренера. Работать с командой будет Александр Бабич. В прошлом сезоне специалист возглавлял одесский «Черноморец».
Первый поединок с новым тренером «Ворскла» завершила вничью 2:2. Полтавская команда дважды вела в счете, но победу не удержала. Голами в составе «Металлурга» отметились Владислав Нехтий и Тимофей Мачулян.
Запорожский «Металлург» пока точно не знает, в каком дивизионе украинского футбола будет выступать в следующем сезоне. Команда по итогам прошлого чемпионата опустилась во Вторую лигу. Но если «Минай» снимется с чемпионата Первой лиги, то место клуба займет именно запорожский «Металлург».
Товарищеский матч. 16 июля
«Ворскла» Полтава – «Металлург» Запорожье – 2:2
Голы: гол, 22, гол, 40, – Нехтий, 34, Мачулян, ?.
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