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  4. Назвали цену. Трабзонспор выставил на трансфер украинского футболиста
Турция
16 июля 2025, 07:29 |
364
0

Назвали цену. Трабзонспор выставил на трансфер украинского футболиста

В услугах Даниила Сикана заинтересованы «Копенгаген» и «Коджаэлиспор»

16 июля 2025, 07:29 |
364
0
Назвали цену. Трабзонспор выставил на трансфер украинского футболиста
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Главный тренер команды Фатих Текке недоволен игрой украинского футболиста и не намерен предоставлять ему игровое время в новом сезоне. Президент «бордово-синих» Эртугрул Доган принял решение продать Сикана и даже определился с ценой.

«Трабзонспор» намерен заработать около семи миллионов евро за игрока, который перебрался в Турции из донецкого «Шахтера» за шесть миллионов. В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы несколько команд турецкой Суперлиги и «Копенгаген», который намерен усилить состав накануне старта в Лиге чемпионов.

Клуб из Дании предложил четыре миллиона евро и еще один в виде бонусов, но получил отказ. Пока неизвестно, будет ли «Копенгаген» делать вторую попытку подписать форварда. Главным фаворитом на трансфер украинца считается новичок элитного дивизиона – «Коджаэлиспор».

Сикан провел 18 матчей в составе «Трабзонспора», в которых забил три гола и отдал две результативных передачи. Контракт форварда истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет шесть миллионов евро.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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