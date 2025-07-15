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  4. Варианты есть. Трабзонспор намерен продать футболиста из Украины
Турция
15 июля 2025, 13:31 |
1470
4

Варианты есть. Трабзонспор намерен продать футболиста из Украины

Фатих Текке недоволен игрой форварда Даниила Сикана

15 июля 2025, 13:31 |
1470
4
Варианты есть. Трабзонспор намерен продать футболиста из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

По информации турецкой прессы, главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке недоволен игрой 24-летнего футболиста, поэтому согласился отпустить его из команды. Сикан имеет напряженные отношения с нынешним наставником, который не собирается выпускать форварда в стартовом составе.

Кроме того, «Трабзонспор» нашел другого футболиста, который будет играть в атаке – в турецкий клуб перебрался 21-летний бразилец Фелипе Аугусто из «Серкль Брюгге». Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

По этой причине, Сикану придется искать новую команду, чтобы получать регулярную игровую практику. В услугах украинского футболиста заинтересованы пять турецких команд, но фаворитом считается «Коджаэлиспор», который занял первое место во втором дивизионе и завоевал путевку в Суперлигу.

Сикан провел 18 матчей в составе «Трабзонспора», в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Даниилу со стороны «Копенгагена», но участник Лиги чемпионов в итоге принял решение отказаться от этого трансфера.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Коджаэлиспор Даниил Сикан Фатих Текке трансферы
Николай Титюк Источник: 61saat.com
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Комментарии 4
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Lulinnha
М-да... А теперь уже скоро и вторая лига Турции будет для него продолжение карьеры. 
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0
Sergei2112
Вы же вчера публиковали фото и статью о том,как главный тренер старается создать комфортные условия украинским футболистам
Теперь вот это
Вопрос-где же правда?
Сегодня или вчера
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0
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Перець
Сік пішов 
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-1
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