Варианты есть. Трабзонспор намерен продать футболиста из Украины

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

По информации турецкой прессы, главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке недоволен игрой 24-летнего футболиста, поэтому согласился отпустить его из команды. Сикан имеет напряженные отношения с нынешним наставником, который не собирается выпускать форварда в стартовом составе.

Кроме того, «Трабзонспор» нашел другого футболиста, который будет играть в атаке – в турецкий клуб перебрался 21-летний бразилец Фелипе Аугусто из «Серкль Брюгге». Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

По этой причине, Сикану придется искать новую команду, чтобы получать регулярную игровую практику. В услугах украинского футболиста заинтересованы пять турецких команд, но фаворитом считается «Коджаэлиспор», который занял первое место во втором дивизионе и завоевал путевку в Суперлигу.

Сикан провел 18 матчей в составе «Трабзонспора», в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Даниилу со стороны «Копенгагена», но участник Лиги чемпионов в итоге принял решение отказаться от этого трансфера.