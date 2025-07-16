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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 07:59 | Обновлено 16 июля 2025, 09:07
508
0

ФОТО. Матч Динамо. Нули, визит Луческу, травма Торреса, удаление Тымчика

Соперником столичной команды был румынский клуб Корвинул

16 июля 2025, 07:59 | Обновлено 16 июля 2025, 09:07
508
0
ФОТО. Матч Динамо. Нули, визит Луческу, травма Торреса, удаление Тымчика
ФК Динамо

Во вторник, 15 июля, киевское «Динамо» провело пятый контрольный матч во время учебно-тренировочного сбора в Австрии. Соперником «бело-синих» стал клуб второго румынского дивизиона – «Корвинул».

Игру с трибуны внимательно наблюдал Мирча Луческу. Опытный специалист, ныне возглавляющий сборную Румынии, начинал свою тренерскую карьеру в конце 1970-х – начале 1980-х годов именно в «Корвинуле», где был играющим тренером. А его период работы в «Динамо» и «золотой требл» 2021 года до сих пор свежи в памяти болельщиков киевлян.

Матч активнее начали динамовцы, завладели мячом, но первый по-настоящему опасный момент создали румыны: на 8-й минуте быстрая атака «Корвинула» завершилась ударом в штангу с острого угла. Ответ киевлян – слабый удар Яцика головой прямо в руки вратарю, а Супряга, развивая перспективную атаку, отдал неточный пас в направлении Буяльского.

На 20-й минуте отличная возможность возникла уже у «Динамо». Супряга сместился с фланга и отпасовал в центр, откуда мяч дошел до Торреса – тот мощно пробил с 22 метров, но угодил в перекладину. Отсутствие большого количества моментов можно было объяснить не только предсезонными нагрузками, но и жаркой погодой – арбитру даже пришлось сделать паузу на водопой.

Тем не менее, до перерыва забитые мячи вполне могли появиться. На 39-й минуте, при активной поддержке фанатов, «Корвинул» создал момент почти в упор, но Моргун спас ворота. В ответной атаке Торрес заработал штрафной, однако Буяльский пробил точно в «стенку».

После перерыва характер игры остался прежним: остроты прибавилось незначительно. Румыны чаще били издали, но Моргун действовал надежно. У «Динамо» Попов пробил головой рядом со штангой после углового, а Волошин не смог переиграть вратаря, выйдя под острым углом.

Несмотря на статус товарищеского матча, на поле кипели страсти. Несколько жестких эпизодов подряд завершились удалением Тымчика: арбитр расценил его подкат как грубую игру с риском травмы соперника.

Тренерский штаб не стал выпускать вместо удаленного игрока замену, поэтому последние минуты «Динамо» доигрывало вдесятером. Несмотря на это, именно киевляне выглядели активнее в атаке, но победу вырвать не удалось.

Итог – нулевая ничья, 0:0. Следующий спарринг «Динамо» проведет 16 июля против хорватского «Осиека».

Товарищеский матч

Австрия, 15 июля 2025

Динамо (Украина) – Корвинул (Румыния) – 0:0

Динамо: 51. Моргун – 18. Тымчик, 4. Попов, 34. Захарченко, 2. Вивчаренко – 6. Бражко, 25. Яцик, 29. Буяльский, 17. Торрес (45. Брагару, 63), 9. Волошин – 3. Супряга (39. Герреро, 60).

Корвинул (старт): 1. Блага – 34. Падурариу, 30. Манолаке, 6. Лица, 98. Велисар – 23. Караруш, 20. Рибейру, 7. Брацу, 10. Някша, 19. Пырвулеску – 14. Бузиуц.

Предупреждения: Попов, 44 – Караруш, 45, Манолаке, 80

Удаление: Тымчик, 80

Видеообзор матча

Відеозапис матчу

Фотогалерея

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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